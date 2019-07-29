〈群益期貨〉聯準會降息一碼是板上釘釘的事，然後呢？

7 月 30 日 - 31 日美國聯準會 FOMC 會議，會議結論預計將在 8 月 1 日凌晨 2:00 公布。截至目前為止，降息一碼是共識，降一碼的機率是 78.1%，降二碼的機率是 21.9%；但新一輪的中美貿易談判剛好是安排在聯準會開會之時，聯準會恐怕再找不到藉口停下來觀察國際情勢的演變。

市場的不確定性往往會牽動政策的不確定性，中美貿易協商談判結果在聯準會會議公布決策前就可以知道答案，屆時，聯準會必須即時對貨幣政策做出決定。

而我們也因此斷定，基於通膨水位仍偏低，降一碼是板上釘釘的事。

然而市場關注的焦點將轉向聯準會的會後記者會、點陣圖等，觀察下一次聯準會會議的動向。當大家關注 9 月到底還降不降息，會不會形成降息循環或只是預防性的降息，不論採用的是甚麼樣的字眼，根據 FedWatch 9 月 18 日 FOMC 會議總計降二碼的機率是 56.5%，仍高於五成。

我們想要表達的是聯準會的貨幣工具並不是只有降息而已，降息是「管價」，還有「管量」的貨幣政策；到 9 月或許還有再降息一碼的機會，但之前聯準會其實早已透露，9 月的會議將結束縮表，並宣佈 10 月再啟 QE，也就是「管量」的貨幣寬鬆政策可能又會重回主流。

要是直昇機在 10 月又飛出來撒錢，不禁讓人聯想到，聯準會此舉與 2020 總統大選之間的連帶關係。

上週 ECB 會議，歐洲央行會後決定維持利率不變，但德拉吉卸任在即，市場預期德拉吉在 9 月任期內最後一次 ECB 會議上可能會宣佈降息或啟動新的 QE，進行新一輪的債券購買計畫，看來美、歐央行都採行同樣的貨幣政策方向，先「管價」再「管量」。

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