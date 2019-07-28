〈台股風向球〉外資態度略見轉向 觀望本周二大事件和多家大廠法說

台股上周周線翻黑，未能站穩 10900 點關卡，進入新一周，國際上有二件大事，分別為美中貿易戰新一輪談判、美國聯準會公布利率決策，國內則有上市櫃公司陸續公布第二季財報，除整體盤勢將因此更陷觀望，個股間的表現也將明顯分歧，法人指出，隨著外資態度略見轉向，先看加權指數能否守住月線。

美國財政部長梅努欽與貿易代表萊特海澤周二 (30 日) 將在上海與中國國務院副總理劉鶴展開會談，是 6 月底川習會過後，雙方首次對貿易戰面對面復談，不過，美國總統川普最新發言認為，北京正在使用拖延戰術，等他輸掉 2020 年總統大選，「不認為雙方很快就會達成貿易協議」。

市場解讀，美中之間的分歧難解，預料仍不會取得很大進展，對股市將造成一定壓力。

所幸，過去幾個月來，市場對貿易戰短期難取得共識的利空反應已逐漸鈍化，只要談判狀況不要太差，引發川普後續加稅動作，股市仍可反應資金行情。

另一方面，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 的利率決議 8 月 1 日登場，市場一般預期，聯準會宣布降息 1 碼機率高，不過，由於 7 月以來市場積極反映降息帶動的資金行情，是否在確定降息 1 碼後反而利多出盡有壓，仍待觀察。

法人指出，聯準會宣布降息後的新談話值得關注，若後續還有降息空間，就有利電子旺季行情繼續大步走。

此外，本周市場關注電子大廠法說會，包含台郡、世界先進、穩懋、聯發科、中華電、譜瑞 - KY、瑞昱、台達電和遠傳等。

從外資上周五布局來看，顯然對本周國內外不確定因素先持觀望態度，集中市場賣超達 51.3 億元，是 2 周以來單日最多，同時，台指期淨多單則減碼 2,572 口至 40552 口。

外資上周買超前 10 大標的分別為華邦電近 6.8 萬張最多，台積電達 3.4 萬張，凱基金融債 20 + 有 3 萬張，群益 10 年 IG 金融債、旺宏均超過 2.5 萬張，南亞科、燿華和元大滬深 300 正 2 均逾 2 萬張，而聯電和京元電子也有 1.6 萬張之上。

外資一周來賣超前 10 大，前 2 名是面板雙虎，群創遭賣逾 11 萬張，友達遭賣 8.6 萬張，華通遭賣 4.7 萬張，元大金、玉山金、中信金和開發金均遭賣逾 2.8 萬張，國泰金、新光金遭賣近 2 萬張，而華新也遭賣超逾 1.8 萬張。

就技術面觀察，法人指出，指數已來到密集壓力區，目前量能僅逾千億元來看，暫不足化解套牢量，若本周因國際上的不確定因素籠罩令大盤回測月線，先看多頭能否守住月線支撐且令中小型股接棒輪漲維繫人氣。