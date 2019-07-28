〈2019生技展〉台康乳癌生物相似藥2022上市 營運將顯著成長

台康生 (6589-TW) 獲 2019 臺北生技獎新創技術獎，副總張志榮表示，對自行開發的乳癌生物相似藥發展有信心，除授權金已入袋，各國三期臨床試驗都符合預定時程，規劃 2022 年亮相，法人表示，若乳癌生物相似藥順利在全球上市，台康生營運將具有顯著成長動能。

張志榮表示，乳癌生物相似藥 EG12014 市台康第一個自行開發的產品，也是進展最快的藥品，目前已和美國、歐洲、韓國、印度等 11 個國家進行三期臨床試驗，預期明年初能收案並送美國 FDA 審查。

授權金方面，台康表示，除與國際藥廠簽訂的授權金 500 萬美元 (約新台幣 1.55 億元) 已入帳，另外還有 20 多億元的里程碑金也將陸續入帳，有助後續營運表現。

展望後市，張志榮指出，由於 EG12014 里程碑金將陸續到位，規劃 2022 年初在全球上市，對營運樂觀看待，法人表示，EG12014 的授權將在全球開賣，2022-2023 年的營運將成爆發性成長。

台康最大營收來源為 CDMO 委託服務訂單，目前汐止廠利用率已達 7 成，預期今年將滿載，而今年初啟動的竹北新廠則在檢測階段，若今年海外商業合作順利，新廠也將直接滿載，不排除規劃再擴廠。

張志榮表示，營運目標是未來 3 年要拿下多國的 GMP 認證，變成全球知名的 CDMO 委託業者，其中，日本厚生省年底會來公司查核，若順利通過，未來營運可望倍增。