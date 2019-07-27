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臉書宣布禁止個人用戶間銷售菸酒

臉書宣布禁止個人用戶間銷售菸酒（圖:AFP）
臉書宣布禁止個人用戶間銷售菸酒（圖:AFP）

臉書 (FB-US) 決定禁止在其 app 和 Instagram 上的個人用戶間私下銷售酒精和菸草。

臉書發言人發表聲明指出，「我們正在更新管制商品政策，禁止在臉書和 Instagram 上私人之間銷售酒類和菸草產品。在此前我們的商業政策已經禁止在像 Marketplace 這樣的地方銷售菸草或酒類，現在這項禁令將擴展到有機內容。」

Sazerac CEO Mark Brown 指責臉書、eBay (EBAY-US) 和 Craigslist 允許私人出售仿製該公司 Pappy Van Winkle 波本威士忌以及後來被假貨製造商用來使用的高價烈酒空瓶。

非法烈酒，包括名牌仿冒品和混合調酒，一直是全球公衛問題。哥斯達黎加衛生部表示，受甲醇污染的酒精飲料自 20 日以來已造成該國 20 人死亡。今年至少有 9 名美國人在多明尼加共和國死亡。調查人員將仿冒和受污染的酒精列為可能的原因。

專家表示，美國有三層烈酒分銷系統，這些法規有助於保護消費者免受酒精污染。

Brown 指出，「Craigslist、臉書和 eBay 正在繞過這套體系，並對體系帶來風險，我們將在美國遇到甲醇和假酒問題。」

近年來，許多網站上都能找到 Pappy Van Winkle、麥卡倫 (Macallan) 蘇格蘭威士忌、路易十三干邑和其他高級烈酒的空瓶。

臉書表示，其 Marketplace 和網站上的其他位置都已禁止用戶銷售酒精和菸草。

eBay 僅允許預先申請獲准和擁有執照的葡萄酒銷售商銷售酒精飲料。Craigslist 沒有回覆評論請求。

美國葡萄酒與烈酒批發商 (WSWA) 週四 (25 日) 在國會山莊舉行關於非法酒精的說明會。WSWA 表示，非法假酒使製酒企業每年損失的獲利估計為 450 億至 500 億美元

臉書股價走勢
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