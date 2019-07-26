台股力守10日線市值維持32兆 是否續攻萬一要看這兩件國際大事

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年7月26號19點20分

台股本週小漲 18.79 點，週線收紅留下上影線，上市公司總市值 32.85 兆，投信認為，下週影響台股兩大因素包括：美中重啟談判加上聯準會會議，儘管目前盤勢已進入高檔壓力區，但 10 日線有守、月線下方有撐，多頭格局仍在，搭配量能回溫可望挑戰 5 月 6 日跳空缺口。

美國指標企業個股財報不如預期，其中半導體因華為禁令拖累財報與股價表現，權值股台積電、鴻海與大立光股價疲軟無力，衝擊大盤指數拉回整理。以產業表現來看，電子零組件類指數單週漲幅 2.17% 居冠、水泥類指數週跌 3.42% 屈居弱勢。

觀察資金動態，本週呈現外、內資對作，外資今 (26) 日連續 2 日買超，主要鎖定半導體與 PCB 族群積極作多，自營商則連續 3 天賣超、投信也終結連 4 買轉為賣超。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，台股已到相對高檔區，短線將面臨獲利了結賣壓調節，加上下週美中將重啟貿易談判、聯準會會議，市場將持續波動，但從現階段從資金面來看，外資法人動向相對正向，對盤勢表現仍正向。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也認為，加權指數進入 10900 至 11100 點間的密集壓力區，月底的美中貿易談判與聯準會會議，將壓抑台股上攻力道。

周書玄指出，下週要注意美中談判結果或有歧見、降息題材可能出現短線利多出盡等震盪風險，但整體而言，台股基本面向上可望帶動盤勢，建議不妨從量縮回檔尋找近場時間點。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，今年除權息行情表現並不算差，目前已經完成填息或部分填息比重約 6 成並有增溫跡象，台股後市仍有期待空間。