全聯、愛買高回饋中元促銷來了 最高達15%

各大連鎖超市和量販業者都在積極規劃促銷活動，搶攻年度最大食品檔期中元節，連鎖超市龍頭全聯今 (25) 日宣布，中元祭明 (26) 日正式開跑，而今年搭配行動支付 PX Pay 上線，強打回饋最高可達 15%，目標業績成長 10%，對其它同業造成不小的壓力；遠百 (2903-TW) 旗下愛買則表示，中元買氣正持續增溫，活動首周來客已成長 10%，預計本周末結合 HAPPY GO 高回饋促銷，來客將較平日成長 1-2 倍。

全聯表示，為了衝刺全年最大的食品檔期，今年中元祭規劃超過 3000 件商品挑戰全聯全年最低價。

同時，全聯特別建議消費者使用信用卡儲值後再消費，如此回饋最高可達到 15%(因信用卡儲值最高回饋 10%)。

而全聯瞄準宮廟龐大的祭祀需求，今年強化鋪桌服務，去年全國鋪桌場次超過 300 場，今年預計可再增加 10%，全聯指出，光是中部單間宮廟大單可達到 6000 份，隨著民眾越來越傾向社區型鋪桌，還有很大的開發空間，可望成為帶動全聯中元業績的另一個動能。

全聯表示，中元業績已連續兩年突破百億元，去年年增近 5%，今年檔期為 28 天 (7/26 至 8/22)，期待業績在高額的回饋和鋪桌服務的拓展下，達成 10% 的高成長幅度。

愛買則指出，於 8 月 20 日前推全年度 500 項大包裝商品最強優惠，不僅實體店面，連線上購物也加入促銷戰線，5 萬件品項買一送一起，為導入更多來客，本周末集結集團資源祭出 HAPPY GO 會員獨享單筆消費滿 2000 元享 9 折回饋最高送 300，預計周末將再衝出一波買氣，來客增加上看 2 倍。