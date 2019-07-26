「萬一」魔咒?磨咒？攻勢強弱將攤牌！

台股的「萬一」關卡是魔咒？或只是魔咒？本波多空攻勢強弱即將攤牌，昨日除息旺日，鴻海努力緩步填息，台積電則是開低拉回平盤，兩個帶頭大哥默契還不錯，讓大盤穩住 10914 點之上，但是昨夜隨美股回檔，台股 ADR 也回軟，今日多頭攻勢能否延續，控盤將再面臨考驗。關鍵點位為 10888、10914 與 10946 點。

大盤的 11000 點關卡是「魔咒」還是「魔咒」？觀察重點在 10900 關卡，如多頭仍能穩穩將盤勢控在 10914 點之上，萬一關目前只是面臨「磨咒」，仍有機會伺機挑戰 10946 點，並趁機越過 10961，再往 11000 點關卡射門。不過如 10900 關卡未能挺住，下方 10888 點支撐也棄守，則需提防這波攻勢提前結束，恐往 10861、10831 回測，如棄守 10831 點，則控盤多空易位。

在台指期部分，短線強弱分界為 10800 點整數關卡，下方 10777 為 10800 整數關卡最後防線，如棄守需提防回測 10748，甚至往 10700 關卡之下尋求支撐，期指短多如要穩住陣腳，最好能站穩 10812 點，上方 10831 點則是近 3 日的短壓區，必須突破站穩才有機會演出軋空。

今日盤面觀察重點，除了昨夜軟腳的台股 ADR 相關族群，包括台積電、友達、聯電、日月光等半導體與面板族群，必須穩住陣腳之外，鴻海、中華電能否持續填息，也攸關短線指數波動。近期人氣指標則是 DRAM、PCB 等族群，尤其是 DEAM，雖因海力士減產，DRAM 第 3 季看旺，但也需提防是否有大咖趁利多見報，獲利下車。而昨日接棒竄起的 5G 族群，短線能否續強，也值得留意。

電子族群仍是本波攻「萬一」關卡的主角，不宜關前換將，而電子要維繫人氣，必須以輪動模式，一定要有強勢族群衝鋒，切勿出現同步轉弱回檔，否則「萬一」關卡有可能再度成為「魔咒」!

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