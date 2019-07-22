臺中購物節熱鬧展開 藝術家注入美學經濟活絡地方商機

臺中購物節於 7 月 10 日展開，台中市政府活絡地方商機，不僅大手筆準備千萬大獎供民眾抽獎，更有多家知名建商熱情響應；獎項中獨樹一格的有知名藝術家黃映蒲及廖本生割愛捐出的藝術名作，日前，市府特別在新開幕的順天環匯酒店舉辦感謝儀式，由文化局長張大春頒贈感謝狀給藝術家，感謝藝術家的盛情與順天建設的協助。

臺中購物節的創意由台中市長盧秀燕提出，期許臺中市能向香港、義大利米蘭及新加坡看齊，成為具備國際水準的購物節。響應市長美意，知名建商順天建設也共襄盛舉，義務提供中部地區首座精品酒店式豪華行政公寓「順天環滙酒店」具有藝術氣息的場地設施，為此次此市府舉辦感謝儀式略盡棉薄之力。

總太建設策展概念就以網格方塊演繹建築量體的多變與趣味思考。（台中市政府提供）

臺灣知名藝術家黃映蒲及廖本生於雕塑、油畫領域享負盛名，今次也特別響應臺中購物節活動，提供頗具收藏價值的珍品，為這次活動注入美學經濟的力量；曾為文化局設計金藝獎、臺中市工藝師獎座的雕塑家黃映蒲指出：「已屆退休年齡，更要把握機緣回饋社會。」而中部美術協會理事長、油畫家廖本生則表示：「藝術只有在被欣賞時，才能彰顯其價值，重要的是，美學不應框限於藝術界中，予人高不可攀之感，期盼讓藝術之美走進日常生活中，傳達美的價值。」

此次提供捐贈儀式的「順天環匯酒店」為中部地區首座精品酒店式豪華行政公寓，是順天建設首度跨足飯店業的精心之作，從施工品質到建材均採頂尖規格，以確保住客有最好的居住體驗，特別的是，順天環匯酒店共 260 房間內均設置不同的藝術真品，就是為了讓旅客能在日常生活中自然而然的親近藝術之美。

「順天環匯酒店」自去年年底試營運以來，已吸引眾多名流與國際明星前來入住，包含兩岸三地知名演藝人員、國際運動選手與球星、以及韓團少女時代明星成員等人。將於 8 月初在國家歌劇院演出的聖彼得堡芭蕾舞團、國際高爾夫球隊等團體，也特別指名入住，已在高端顧客與菁英族群中聲譽鵲起。

而此次臺中建商也積極響應臺中首屆購物節，臺中兩大不動產龍頭公會「台中市不動產開發公會」與「台中市大台中不動產開發公會」聯手推動臺中房地產交易博覽會，活動於 7/20~7/28 日舉辦，不僅順天建設參與，更有多家知名建商包括總太、久樘、遠雄、新業、鉅虹、大毅、鄉林、懋榮等熱情響應，如總太策展概念就以網格方塊演繹建築量體的多變與趣味思考，更設置彩色球池與大型扭蛋機融入建案資訊與紀念品，吸引不少大小朋友參觀，而久樘開發則以雄厚營造實力吸引不少關注居家品質的消費者前往參觀了解。

而順天建設則以「順天環匯酒店」為攤位主軸，活動期間發送限量優惠折價券，民眾憑券前往順天環匯酒店可享滿千折百的優惠，現場也有專人提供順天環匯酒店服務內容諮詢，歡迎民眾前往參考。主辦單位指出，不僅現場備有百萬摸彩品，賞屋民眾現場留下資料，還有機會取得「臺中購物節」抽獎機會。