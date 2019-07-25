華航董座謝世謙親上火線說明私菸案 已組人評會評估懲處

華航 (2610-TW) 日前遭爆協助國安局官員走私免稅菸，華航董事長謝世謙今 (25) 日下午 4 點親自主持記者會對外說明，強調董事長本來就是要負完全責任，若追究責任「追究到我頭上都沒問題」，對此事造成紛擾，向社會大眾致歉，至於內部懲處，已請資深副總張揚組成人評會。

謝世謙表示，華航歷年來配合國家專案任務需求，已承辦多次總統專機和元首級專案任務，有關專機免稅品預購作業，買受者 (旅客) 可經由網路自行預購，也可由華航業務承辦單位空中商用品供應營銷處組長協助代為輸入訂購內容完成預購。

而本次專機國安局隨機人員，於機上刷卡完成繳款程序，另華膳空廚倉庫裝櫃作業，由空中商用品供應營銷處資深管理師進行監督，並未如外界傳言有高層涉入不法情事。

謝世謙也說，華航免稅品銷售作業均有 SOP 作業辦法，但因專機屬特殊包機銷售型態，解除數量上限以方便專機人員於網路和 App 預購，也未能善盡告知義務提醒菸品數量限制，並以機邊交貨方式處理等，相關內控作業，未來將予加強。

謝世謙強調，未來專機免稅品銷售將依一般客機作業，不開放免稅菸品預䐟，菸品裝載數量以旅客總人數可攜帶數量為上限，並將建立專機免稅品數量管控機制，確實在航機空間、載重等各項限制內進行免稅品裝載，且於機上完成交貨，不於機邊交付預購免稅商品。

至於懲處方面，依公司治理與分層負責原則，本次業務承辦單位空中商用品供應營銷處一級正副主管，應負業務主管督導不周之責，予以懲處，而華航二位隨機工作同仁代購免稅品，雖非機邊提貨，但提領程序恐有違規，已展開内部行政調查處置。

另外，華膳空廚也表示，華膳空廚機供品中心為倉儲物流中心，本身並非貨主，所有進貨、理貨和出貨皆須依貨主單據執行。

關於本次事件，經華膳空廚內部調查後發現，在接到香菸將於回程取貨的指示時，僅調整現場作業，而未同步更正免稅品上機清表只註記到站取貨，此為歷年來專機作業的權宜措施，但非正常保稅品作業程序。

因此，對於此作業疏失，華膳空廚已立即進行檢討改進，並將全力配合調查。