召喚小資族買台股！盤中零股交易訂5大規則 明年下半年上路

為利年輕人及小資族群投資台股，並活絡零股交易市場，金管會今 (25) 日宣布，先前請證交所研議推動盤中零股交易制度，全案已獲證券商公會支持，預計 明年下半年實施，且已經訂定 5 大遊戲規則，最值得關注的是開放當沖，預期對證券市場的多元發展將有重大助益。

立法院去年 10 月底視察證交所時曾建議對高價股進行股票分割，讓更多投資人可以參與高價股投資，以股王大立光 (3008-TW) 為例，當時股價漲到 6000 多元，證交所向大立光提出股票分割建議，但最後大立光並未同意，因此證交所也只能尊重其決定。

而目前零股交易僅限下午 1:40 至下午 2:30 有一盤撮合，交易相對較不易，因此在股票分割希望落空後，便有建議聲浪轉向開放「盤中零股交易」，讓投資人可以在盤中透過零股交易買到高價股，金管會也請證交所、券商公會等著手研議。

金管會表示，現行盤後零股申報委託單時間自下午 1:40 至下午 2:30 止，每筆買賣委託申報數量不超過 999 股，於下午 2:30 後以集合競價一次撮合成交。

證交所規劃盤中零股交易由證券商自行選擇是否參與，並保留現行盤後零股制度，盤中零股交易重要規劃內容如下：

一、 交易時間及方式：委託申報時間自 9:00 至 13:30，9:10 開盤，以 10 分鐘分盤集合競價方式撮合成交，未成交委託不保留至盤後零股交易時段。

二、 交易標的同現行盤後零股交易標的：截至今年 6 月底，上市約 1088 檔，上櫃約 851 檔，共 1939 檔。

三、 資訊揭露：每隔一段時間 (約 10 秒) 試算撮合後，揭露模擬成交價格、數量及最佳 5 檔申報買賣價格、數量。

四、 委託方式：採電子式交易型態委託，但專業機構投資人得以非電子式委託。

五、 開放當日沖銷交易：初期先實施「先買後賣」當日沖銷交易，視實施情形再逐步推動「先賣後買」等當日沖銷交易。

金管會表示，屆時，盤中零股交易與現行千股為主的交易會切割，預計規劃不同下單系統，也就是再開一個「零股交易」的市場，已請證交所儘速規劃推動，並加強辦理證券商從業人員及投資人宣導，以利該制度順利推動。