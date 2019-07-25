網通營運成長股：智易

【撰文／黃清照】

5G 概念股個個漲翻天，但很多 5G 概念股的股價跟不上基本面，如超眾 (6230) 今年從 130 多元一路漲到 242 元，不僅突破了歷史新高 196.5 元，超眾今年 Q1 EPS1.63 元，全年 EPS 估 9 元左右，今年漲幅將近 8 成，本益比 20 多倍，投資人操作需更加謹慎，智易 (3596) 今年 Q1 淡季不淡，Q1 EPS 1.96 元表現比超眾還好，今年業績成長幅度全年估 7~8 元，但是股價連超眾一半都不到，本益比對於業績成長股而言表現相對低估，在未來頻寬升級趨勢驅動下，PON、IAD 以及 STB 等產品出貨將持續成長，預計今年營收可望成長三成以上，建議投資人可以逢低布局。

越南廠為第二生產基地 降低關稅衝擊

智易過去為已全數轉換 Direct Account，主要產品線區分為 Broadband、AP/Gateway 與 Client，2018 年營收佔比約為 70％％、20％與 10％。目前因為中美貿易戰影響，智易調整產線，除了大陸的江蘇省昆山廠，今年越南新廠預計於 2019Q2 啟用，2018 年主要銷售區域：歐洲 62.4％、亞洲 19.5％、美洲 12.8％、其他 5.3％。智易產品直接輸美比重約 10％，目前智易向母公司仁寶越南廠租用生產基地，未來公司產能分佈大陸與越南比重為 80：20，因應關稅影響衝擊。

來源：《萬寶週刊》 1343 期

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