下半年大爆發的5G潛力股

【撰文／王榮旭】

7 月初大盤箱型 10650∼10850 整理，當時我觀察幾乎沒有向下破底的個股，領先突破 5 月初高點的個股反而越來越多，大盤是由個股組成，推估台股未來應是往上變盤，果真本週已經衝到 11000，「萬一」確實是不少人的心理障礙，現在融資餘額 1277 億元比去年 6 月美中爆發貿易戰以來，少了 600 億元，如今大盤幾乎回到去年貿易戰前的高點，但融資消失後並沒有回來，反觀融券餘額 73 萬張創 6 年半來新高水位，如果還原今年除權息影響數，大盤早已經過「萬一」，軋空手及軋空單行情呼之欲出，下週美國將派代表赴中國進行貿易談判前，川普核准美企與華為交易，中國也傳正式下單購買美國農產品，美、中相互鋪路，暗示貿易戰最壞狀況已過，談判應該會往正面發展，FED 若適當降息將成股市催化劑，下半年股市偏多發展可期。

全新後來居上外資大買

7 月初出刊的 1341 期分析連記憶體都能翻身，原本就強勢的 5G 強者更強，果真本週穩懋 (3105)、超眾(6230) 及聯茂 (6213) 等本週再度大漲，穩懋衝到 270 元，超眾及聯茂則續創歷史新高，6 月底出刊 1341 期分析看好「穩懋通吃 PA 大餅」，穩懋是博通唯一代工製造廠，成明年 5G iphone 大贏家，穩懋同時也是華為 PA 獨家供應商，如今華為突破美國封鎖，5G 基地台及 5G 手機隨之放量，穩懋可說是左右逢源，由於射頻是無線通訊及 5G 應用重要關鍵，功率放大器用在前端射頻放大手機訊號，現在使用的 4G 手機 PA 晶片約 5-7 顆，5G 手機內的 PA 則將多達 16 顆，這對 PA 產業是大利多，穩懋及宏捷科等 PA 代工廠業績大好，全球前三大砷化鎵磊晶供應商全新(2455)，主要客戶是 Avago、Skyworks、穩懋及宏捷科等，業績也跟著走揚，Q2 營收季增 3 成，下半年有第二家 VCSEL 客戶進入量產，這波漲勢相對落後穩懋及宏捷科，特定外資 7 月默默吃貨 8000 多張，估計將後來居上。

來源：《萬寶週刊》 1343 期

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