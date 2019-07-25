【撰文／蔡明彰】

全球降息潮展開，7 月 18 日一天之內出現 4 個央行宣布降息，包括經濟金絲雀的南韓降息 1 碼為 2016 年以來首度大動作。南韓是全球第 7 大出口國，出口產品涵蓋石化、鋼鐵、汽車、手機、記憶體，對全球景氣敏感度領先，表示 2019 年全球經濟下行壓力加大。

南韓降息

中經院 7 月 17 日公布最新經濟預測指出，2019 年國內成長率趨緩，GDP 成長率將下修至 2.06％呈現「保二」，較 2018 年的 2.63％下降達 0.57％。主因貿易戰加大不確定風險，日韓貿易戰即使台灣短期因轉單而獲益，但對全球相關產品的研發、投資、生產等，仍有負面影響。

從過去歷史經驗，南韓降息台灣未必跟進，2011 年爆發歐債危機使南韓央行立刻降息，迄 2015 年共計 7 次降息，但台灣央行紋風不動，造成韓元大貶而不利台灣出口競爭力。在這種背景下台積電董事長張忠謀罕見與央行總裁彭准南論戰。看來南韓今年內還會持續降息，三星電子產品競爭力逆境求生，因此最近盛傳轉單利益的華邦 (2344) 、南亞科(2408)、旺宏(2337) 等停看聽，炒作題材恐降溫。

FED 降息利多出盡？

然而美國降息台灣就一定追隨，否則台幣與美元的利差擴大，對匯率造成波動。7 月 31 日的聯儲會降息機率甚大，若降息 2 碼力道夠大，美股將帶動全球股市一波資金行情。若只降息 1 碼，由於美股三大指數已提前反應站在歷史高位，導致美股為代表的資產泡沫進一步膨脹，終而加劇美股未來大幅下修的風險。換言之，美股再降息 1 碼下將利多出盡。不過美元指數將下行，若跌破年線 96 點將使台幣、人民幣等亞洲貨利兌美元升值，兩岸股市將有彈升空間。但美國經濟情況仍優於新興市場，所以美元指數 Q3 的下跌幅度或許不大，Q4 可能伴隨歐洲央行等貨幣政策進一步寬鬆而有所回升，因而兩岸股市的反彈將有賞味期，而不是從 Q3 一路漲到 Q4，投資人要記得當美元指數上漲站上 98 點時獲利了結。

台積電看好 5G

當前全球經濟下行壓力在於需求不振。7 月 18 日台積電 Q2 法說會中性偏多，Q3 財測合併營收 2821∼2852 億元，季增 17∼18％優於預期的 15％，預估今年營收微幅成長並沒有下調今年財測，暗示 Q4 營收又將較 Q3 成長。最重要台積電預估 7 奈米型程今年營收佔比將達 25％，高於去年的 23％，表示越多大客戶採用台積電 7 奈米，一旦訂單進來就不易再流失，保證台積電長期成長。

但台積電對於今年全球半導體及晶圓代工產業景氣看法中性，預估全球半導體及晶圓代工產業景氣看法中性，預估全球半導體年減 3％，晶圓代工年減 1％。為何台積電的表現優於全體產業，主要成長動能在 5G 及 HPC。為何今年整體半導體產業衰退呢？

元凶是智慧手機！研調機構顧能預估，今年全球手機出貨將滑落至 17.45 億支，將減少 3.8％，智慧手機銷售將衰退 2.5％，衰退幅度將創史上最大。至於 5G 發展，2020 年全球將有 7％通信服務供應商提供 5G 服務，擁有 5G 功能的手機占總手機比重約 6％，但到了 2023 年 5G 占總手機比重可望達 51％。

台積電法說會給我們明確的選股方針，這時候再追高台積電不如買 5G 供應鏈，尤其受惠 5G 布建的關鍵元件及材料。明年 5G 手機占比僅 6％，到了 2023 年急速攀升至 51％，表示未來 4 年是全球 5G 布建高峰期，相關的 5G 供應鏈業績跳躍成長，絕對比智慧手機供應鏈有看頭，自然會反映在股價上漲。

立積為何狂漲

5G 的高頻高速的特性，在布建過程有二大族群最早受惠，PA 及 PCB。我曾多次在 70 餘元的立積 (4968) 介紹過，現在狂飆到 120 元以上，漲升近 70％，主因立積是射頻元件廠商，客戶積極拉貨，雖 Q1 EPS 虧損 0.18 元，但 Q2 起轉盈，全年上看 3 元，明年挑戰 5 元，自然有百元身價。當通訊進入 5G 時代，在頻寬、延時的技術全面提升，也帶動無線通訊模組技術升級。

無線通訊模組主要分別為射頻前端、射頻收發、基頻訊號處理器，其中射頻前端模組主要讓訊號在不同頻率下進行收發。4G 世代射頻前端模組平均成本 10 美元，預估 5G 將超過 50 美元，在 2017 年手機射頻前端規模才 150 億美元，到了 2023 年將達到 352 億美元，年複合成長率為 14％。射頻前端模組包括功率放大器 (PA)、雙工器(Duplexer)、射頻開關(Switsh)、濾波器(Filter)、低噪放大器(LNA) 等元件。

來源：《萬寶週刊》 1343 期

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