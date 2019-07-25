

◆盤勢分析

1. 美國 7 月 Markit 製造業 PMI 下降至 50.0，創 118 個月低點。德州儀器財報優於預期，預示全球晶片需求下半年可能出現回溫，帶動費半指數強漲。聯邦貿易委員會 (FTC) 週三宣布以 50 億美元與臉書達成和解。卡特彼勒及波音財報不佳，目前約四分之一標普 500 指數成分股企業報告第二季財報。在這些公司中，逾 78% 的公司盈利優於預期，FactSet 預期企業盈利將下降 3%。週三美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.29 至 3.10％，美股四大指數短期高檔整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2)均線：支撐為月線 (約在 10,830 點) 附近，壓力為 11,100 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區附近，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線 (約在 140 點) 附近，壓力為 145 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區附近，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括 PA、矽晶圓、遊戲、IC 設計、軟體、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融、運輸、車用等。

5. 蘋果首樁向美政府申請陸製零組件排除加徵關稅名單曝光。美國貿易代表署公布的申請文件顯示，蘋果希望免除鋁框架、電源等 Mac Pro 關鍵元件的 25% 關稅。業界認為，若排除加徵關稅，將對 2474 可成、2308 台達電等供料商有利，有助緩解蘋果產品價格壓力。

6. 本土 5G 供應鏈廠商大串連。工研院 24 日宣布攜手 2454 聯發科、2382 廣達、5388 中磊、2395 研華、2412 中華電信等 18 家大廠，共同打造「5G 基地台生態系統」，做大台灣在全球 5G 市占版圖，搶攻 2025 年高達 2,510 億美元的 5G 商機。

7. 揮別華為的陰霾，昇達科（3491）在 5G 商機啟動下，繼日前公布第二季營收及上半年營收同創歷史新高後，24 日新揭露的獲利，包括第二季單季及上半年 EPS 分別以 1.44 元及 2.53 元同步攀頂，為網通族群的半年報注入強心針。

8.AOI 股王牧德（3563）昨（24）日召開法說會公布財報，上半年每股純益 13.42 元，優於去年同期 12.33 元，上半年度不分派股利。牧德董事長汪光夏表示，今年啟動牧德 2.0 發展計畫，未來成長三大動能來自新 AOI 封裝設備、智慧鏡頭新創新品、新 AI 伺服器銷售服務，擴大客戶群。

