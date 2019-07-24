昇達科上半年純益1.43億元 年增28% EPS 2.53元

高頻微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 今 (24) 日公布年上半年自結，稅後純益為 1.43 億元，年增 28.72%，每股純益達 2.53 元；下半年單季業績還在高度市場需求拉升下，加上衛星通訊高成長，仍可望持續改寫新高。

昇達科 2019 年第 2 季營收 5.45 億元，毛利率為 40.1%，季增 1.53 個百點，年增 6.37 個百分點，單季稅後純益為 8176 萬元，季增 32.85%，年增率 1%，單季每股純益為 1.44 元。

昇達科 2019 年上半年營收 9.95 億元，毛利率為 39.41%，年增 6.13 個百分點，稅後純益為 1.43 億元，年增 28.72%，每股純益達 2.53 元。

昇達科去年盈餘每股擬配 3.4 元現金及 0.6 元股票股利，共約 4 元股利，將於 8 月 9 日除權息交易，值得注意的是，昇達科增資除權後股本達 6 億元，達申請上市的股本最低門檻。

昇達科副總經理郭俊良則指出，的確不排除由上櫃轉上市掛牌的方案，但是目前沒有確切上市時間表。

法人認為，昇達科下半年單季業績還在高度市場需求拉升下，加上衛星通訊的高成長，還有向上改寫新高的機會。

除 4G/LTE 仍是通訊市場需求主流外，5G 網路建設也在加速中，昇達科指出，昇達科除產品線可以順利擴展至 5G 毫米波的應用外，在 Sub6 基站方面的 3.5GHz 產品也陸續就緒，在 5G 商用化的元件上已取得先機，而衛星寬頻通訊裝置的產品也將逐步通過客戶認證，提供昇達科營運向上的有利基礎。