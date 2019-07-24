沈榮津：私募基金併購模式 有助企業轉型

經濟部長沈榮津今 (24) 日表示，國際私募基金多元併購模式，有助提高企業經營效率，並引進全球化資源促使企業轉型與傳承，他並指出，經濟部去年共核准 7 件私募基金來台投資、金額共 817 億元，顯示台灣產業具備相當的投資價值，才能吸引國際私募基金青睞。

沈榮津今天出席安永財務管理諮詢服務公司與台灣併購與私募股權協會共同舉辦的「2019 國際投資論壇」，他在致詞提到，為鼓勵企業投資，經濟部推出投資台灣 3 大方案，可協助產業掌握供應鏈重整機會，預估能創造 1.1 兆的投資金額、10.4 萬本國勞工就業機會。

沈榮津指出，政府將全力協助業者改善五缺問題，而半導體等高階製程產業最關心的缺電能源問題，他也強調，政府也已將能源列入考量，積極協助準備電力問題。

根據安永財務管理諮詢服務發布的「2019 投資歐洲趨勢布局報告」，去年併購金額 128 億美元，海外併購交易成為台灣成長動能，包括科技業中大型海外併購交易，另外工業及原料、建造材料業也依海外併購進入新市場以取得產能。

根據統計，從 2013 年到 2019 年第 1 季累計交易金額，日韓、東南亞及北美為台灣海外併購主要區域各約占 20%，併購歐洲標的約占 14%。

安永財務管理諮詢服務 (股) 公司總經理何淑芬表示，以在外資來台交易的產業類型來說，科技業為焦點產業，去年受到國際私募股權基金投資影響，收購產業多元化，顯示台灣除科技業外之產業仍有隱形冠軍，吸引國際私募股權基金青睞。

何淑芬分析，台灣去年併購交易動機，主要包括國際私募股權基金來台尋找標的，而為強化 5G，企業透過併購以增加智慧家庭、智慧城市、車聯網及智慧工廠之競爭力。此外，在國際貿易保護主義下，供應鏈或產地重新組合，更新頻繁評估投資組合，調整非核心事業及集團資源重組。