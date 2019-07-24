國家生技園區結盟日本園區、國際藥廠 簽署合作備忘錄

國家生技研究園區成立將滿 1 周年，中研院今 (24) 日宣布，與日本湘南健康創新園區及國際藥廠阿斯特捷利康公司，分別簽署合作備忘錄，盼藉由跨國結盟，打造生醫研究生態圈。

中研院表示，生技園區未來將與湘南健康創新園區攜手打造亞太創新生醫研究生態圈，並與阿斯特捷利康公司共同啟動我國生醫產業加速器。

這兩家合作對象皆為生醫產業國際要角，其中湘南健康創新園區致力於成為下一世代全球研究生態圈，並目標在 2022 年之前，育成超過 200 家不同技術領域的生技及醫藥公司。

中研院副院長劉扶東表示，雙方合作結合生技園區精準醫學研究、人體生物資料庫等專長，以及湘南健康創新園區武田製藥公司的小分子藥物開發經驗，及先進的技術與設備，提升彼此新創團隊及進駐廠商之研發動能、商品化時程及企業投資的回報率。

而市場遍及全球的阿斯特捷利康公司，則專注於腫瘤、心血管腎臟代謝、呼吸道等治療領域研發新藥，生技園區創服育成中心代執行長吳漢忠強調，透過加速器的建置，未來獲選加入的團隊，可享商業策略營運、關鍵資源介接、業師一對一諮詢服務、創業社群交流、新創展演等五大面向的輔導。強化學術研究與產業發展的結合，進一步「化研為用」。

湘南健康創新園區總經理 Toshio Fujimoto 表示，目前已吸引 47 家日本國內外的生技企業進駐，盼藉由與生技園區的合作，進一步擴大雙方進駐團隊的研發、商品化、技術移轉及投資等資源、機會及成功率，提供全球人類健康及病患更完整的解決方案。

中研院表示，生技園區的建置，已進一步帶動台北南港生技產業群落的形成，以及北中南國家生技產業廊鏈的完整建構。