德淵在台第五期廠房啟用 設備到位後在台產能將翻倍成長

熱熔膠廠德淵 (4720-TW) 投資 3 億元，在桃園觀音廠現有工廠預留地新建最新第五期廠房，並已開始啟用，初期建置全球最先進的熱熔膠條生產設備，生產效率可達原設備 2 倍以上，新廠房也正建置特化產品 UV 光硬化膠產能，未來待五期廠房其他產品線設備陸續建置完成後，德淵在台產能將翻倍成長。

德淵表示，為因應台灣客戶在台擴產趨勢，投入 3 億元在桃園觀音現有工廠預定地，興建第五期廠房，日前已竣工並啟用，使用面積達 1.1 萬平方米，初期建置最先進的熱熔膠條生產設備，生產效率可達到原設備的 2 倍以上，且全採模組自動化生產，可大幅降低人力需求、提升品質良率及提高生產速度。

除熱熔膠條生產設備外，德淵第五期新廠中，也正建置特化專用潔淨室廠區，生產近幾年德淵快速成長的特化產品 UV 光硬化膠，UV 光硬化膠產品應用廣泛，下游產業包括電子、面板、複材等。

德淵表示，目前 UV 光硬化膠產品已在國內與中國，獲客戶認證採用，由於銷售量持續成長，必須擴充更大、等級更高的潔淨室廠房，預期 UV 光硬化膠將成為德淵未來獲利成長的強勁動能的。且未來待五期廠房其他產品線新設備逐漸建置，德淵在台產能將翻倍成長。

此外，德淵持續投入過濾產業熱熔膠市場，與產業夥伴合資的子公司上海創治環境科技，新投資超過 1 億元，採購全球頂尖 HEPA 熔噴過濾材料生產設備，新設備已量產且運作順暢，產品應用包括高階家用空氣清淨器、車用空調過濾器、及高端口罩的 HEPA 過濾材，陸續獲得國際大客戶的認證，今年銷售量持續拉高，對集團的營運貢獻也持續提升。