PTA報價逾1個月新低 紡織股淡季更難熬？

化纖重要原料 PTA(純對苯二甲酸) 在 6 月份經歷一波反彈大漲後，進入 7 月份再度呈現崩跌走勢。今 (24) 日持續下挫，最低一度來到每噸人民幣 5358 元，創下 6 月 18 日以來新低，截至 14:00 止，中國 PTA 每噸報價人民幣 5426 元，每噸下跌人民幣 128 元，跌幅 2.3%。

圖: 東方財富網, PTA 日線走勢

回顧 PTA 近一個月的行情，在連續漲停後，迅速跌停的走勢層出不窮，盤面上一天波動幅度在每噸人民幣 300 元間也是屢見不鮮。

6 月份 PTA 價格出現一波漲幅逾 20% 的行情，主要因為聚酯庫存被下游紡織廠搬光，促使聚酯廠對於上游 PTA 需求增加，再加上 PTA 廠開始陸續進入歲修，在 PTA 現貨貨源供應緊俏下，刺激 PTA 價格大漲。

但在進入 7 月後，紡織廠的原料備貨天數達到 20 天～30 天偏高水準，同時進入夏季高溫的產業淡季，新訂單量減少，紡織廠多以消化手中庫存為主，而歲修的 PTA 廠陸續投產，導致 PTA 價格開始急跌。

業內人士表示，從市場供需來看，洛陽石化 32.5 萬噸 PTA 設備已在本週一開始投料重新啟動，此外，中國恆力股份原訂歲修計劃遲遲未進行，導致上游供應不斷增加。

下游方面，聚酯產銷進入淡季，且相關企業獲利出現惡化，導致聚酯廠紛紛進行減產，供過於求的缺口持續擴大，使得外界對於 PTA 短期走勢並不樂觀。

而中國 PTA 供需出現失衡，加上進入產業淡季，導致 PTA 報價崩跌，連帶影響台灣相關類股走勢。若 PTA 與聚酯之間利差縮小，恐不利遠東新 (1402.TW)、宏洲 (1413.TW)、力麗 (1444.TW) 及集盛 (1455.TW) 第二季營運表現。