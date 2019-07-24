〈財報〉德州儀器盤後大漲逾6.6% 對華為供貨已部分恢復

週二 (23 日) 美國半導體大廠德州儀器(TXN-US) 公布財報，大幅優於預期，激勵盤後股價勁揚超過 6.6%，逼近 130 美元，市場認為晶片需求下半年將可能出現改善。

德州儀器股價 (來源: Google)

德州儀器第 2 季財報關鍵數據：

營收為 36.7 億美元，年減 9%，優於分析師預期之 36 億美元。

淨利為 13.1 億美元，低於去年的 14.1 億美元。

每股盈餘為 1.36 美元，低於去年之 1.40 美元，優於分析師預期之 1.22 美元。

公司看法與展望

公司預期第 3 季營收為 36.5 億美元至 39.5 億美元，每股盈餘為 1.31 美元至 1.53 美元。

德儀先前曾發出警告，公司的的獲利可能將出現連續幾季的下滑，因為整體半導體景氣正處在下降循環，同時中國經濟降溫帶來影響。但認為中美貿易戰線拉長，不是影響半導體景氣主因。

德儀首席財務長 Rafael Lizardi 表示，公司的訂單沒有受到太多貿易戰的影響，營收下滑主要因為半導體景氣正處於典型的下降循環。德儀目前公布的營收，已連續 3 季下滑。

Rafael Lizardi 強調：「若你回頭看前面兩次半導體循環，可以看出在景氣回升之前，半導體企業將經歷連續 5 季的營收下滑。我們不能預期本次的循環將怎麼走，但我們的工作就是做最好的準備」。

此外，在與華為關係方面，德儀投資者關係負責人 Dave Pahl 表示，在確認貨品符合美國新規定之後，已部分恢復對華為的供貨。華為佔德州儀器的營收比重約 3% 至 4%。

市場與分析師看法

在半導體景氣放緩之際，德州儀器的財報仍打敗分析師預期，而德儀作為整個行業的領頭羊，讓市場認為，半導體等電子零組件的訂單縮減趨勢，可能很快進入尾聲，整體產業前景，未來在第三季有機會轉佳。

德儀今年以來，股價已經上漲超過 27%，因市場認為貿易糾紛有撥雲見日的趨勢，同時，庫存問題在今年下半年有機會改善。根據 IBES 統計，分析師預估德儀第 3 季營收將成長至 38.3 億美元，每股盈餘將升至 1.38 美元，持續看好德儀未來表現。