彰銀攻數位金融搶年輕客層 砸錢推現金回饋卡指定通路最高6%

銀行大撒幣砸錢拚優惠迎戰「純網銀」，包括各家銀行今年陸續推出數位帳戶同時搭配信用卡高趴數回饋，提前搶攻年輕的金融小白，彰化銀行 (2801-TW) 今 (23) 日宣布推出 My 樂現金回饋卡，指定通路回饋可達 6%，海外消費也有 3.5% 且沒有上限天花板。

彰銀三年曾推出限量版的無限卡，搶攻財富管理頂級客戶，今年為迎戰數位金融與純網銀趨勢，迎合市場偏好，推出「My 樂現金回饋卡」，提供指定通路最高 6% 現金回饋，海外消費不限通路回饋率最高 3.5%，且回饋金額沒有天花板上限。

彰銀表示，「My 樂現金回饋卡」國內指定通路鎖定超市、量販、餐廳、百貨與電信等 5 大通路，提供 3.5% 現金回饋，新戶回饋率更可拉高至 6%，海外回饋率可達 3.5%，且沒有回饋上限。

根據金管會統計，今年 5 月單月簽帳金額達 2679 億元，創歷年同期新高，更為史上第 4 高，反映國人偏好以信用卡支付生活大小所需，其中又以現金回饋信用卡最受消費者青睞。

彰銀董事長凌忠嫄表示，My 樂現金回饋卡除了主打高額現金回饋，也將行動支付、數位存款與信用卡整合，以期提供持卡人良好且完善的數位金融服務，全方位滿足消費者對數位金融的應用需求。