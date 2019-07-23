橋頭科學園區籌設拚年底前完成 估年創千億產值

行政院副院長陳其邁今 (23) 日表示，針對橋頭科學園區籌設，邀集科技部及內政部進行跨部會協調，希望加速在年底前完成籌設計畫，陳其邁指出，從橋頭串聯楠梓加工區的日月光 (3711-TW)、路竹科學園區的華邦電 (2344-TW) 及台南科學園區的台積電 (2330-TW)，形成半導體產業聚落，預計將為高雄創造每年 1000 億元的產值。

陳其邁表示，高雄正面臨產業轉型的挑戰，而美中貿易戰的大環境，促成許多大廠回台投資，為高雄帶來難得的機遇。

今年 4 月 17 日，行政院已通過橋頭科學園區的可行性評估。高雄捷運岡山路竹延伸線（紅線）第 2 階段環評，本月 17 日也已順利通過，可準備動工。

陳其邁透露，因應這波全球經濟變局，科技部針對台灣的南部科技產業聚落，擬定未來十年發展藍圖，強化半導體、生技醫材及精密機械等優勢產業，並大力發展 AI 機器人、智慧生醫及航太科技等新興產業。陳其邁強調，262 公頃的橋頭科學園區，將驅動台灣產業發展，提升國際競爭力。

陳其邁表示，台積電、華邦電及日月光等大廠已陸續宣布加碼投資，未來透過捷運紅線串聯楠梓加工區、路竹科學園區及台南科學園區，發揮橋頭絕佳的區位優勢，並結合周邊大學產學聯盟，預計將為高雄創造每年 1000 億元的產值，高達 1.1 萬個就業機會，打造成為最有價值的半導體產業聚落。