英國仍無法決定5G是否禁用華為 英官員：等美國禁令明朗化再說

關於是否允許華為參與 5G 網路建設，英國政府週一 (22 日) 仍無法做出決策，將繼續延後決定時間，直到美國關於華為的禁令更清楚為止。

英國文化大臣萊特 (Jeremy Wright) 表示，由於美國政府最近針對包括華為在內一些中國公司，所做的制裁禁令依然不明朗，因此英國政府還沒有辦法決定，是否禁止華為參與 5G 建設。

萊特在下議院表示，政府仍希望盡快做出決定。但是在美國禁令影響明朗化之前，做出任何決定都可能是錯誤的。

美國禁令仍不明朗

今年 4 月，梅伊 (Theresa May) 主持的國家安全會議，原本已經達成協議，不讓華為進入 5G 核心部分，但可以在非敏感的設備上採用。但政府仍未正式宣布此事，並以洩漏會議機密為由，開除了國防大臣 Gavin Williamson。

美國政府自 2019 年 5 月 15 日起，以國家安全威脅為由，禁止企業與華為等 68 家相關企業做生意，但隨後發布了臨時許可，允許某些公司繼續有限支持華為網路和設備。

萊特表示，美國的決定可能對華為產品未來的可用及可靠性，帶來潛在影響，並且可能有連帶市場效應，因此英國政府理應等待事態明朗化，才可能負責任地做出決定。

工黨副主席 Tom Watson 認為，在美國與華為的爭執中，英國被政治因素「挾持」，這種拖延將導致英國失去推出下一代 5G 的領導地位。

華為：有信心在英國推出 5G

華為一再否認使用其產品存有安全隱患，並堅稱，公司並不受北京政府控制。華為副總裁 Victor Zhang 表示有信心，華為可以繼續與網路運營商合作，在英國推出 5G。

他說：「在英國運營 18 年後，我們仍然致力於支持 BT、EE、Vodafone 和其他合作夥伴，建立安全可靠的網路。」

Zhang 指出，證據顯示，不包括華為將使英國經濟損失 70 億英鎊，導致更昂貴的 5G 網路。

科技研究公司 ConnectivityX 分析師 Mark Newman 表示，到目前為止，英國只有 Vodafone 和 EE 已經開啟了他們的 5G 網路，並且兩家公司都使用華為設備。