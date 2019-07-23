新聞
0

[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月22日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     樺晟     富邦美債1-3       勝昱              新昕纖   訊聯     碩禾
易威     晟楠     富邦美債20年      新零售            韋僑     美時
天良     寬魚國際 元大美債1-3       雙鴻              久陽     強生
南璋              群益15年IG科技債  益通              東林     寶島科
勝昱              國泰5Y+新興債     天剛              欣厚-KY  其祥-KY
萬國通            富邦全球高收債    松崗              友銓     中華食
飛寶企業          國泰中國政金債5+  志嘉              倉和     世坤
精確              富邦中政債0-1     富驛-KY           三圓     冠好
宏易              富邦A級公司債     六角              雙喜     萬國通
唐鋒              FH中國政策債                        力泰     聚紡
聯光通            凱基中國債3-10                      理銘     世德
通訊-KY           凱基新興債10+                       亞都     精確
榮群              凱基科技債10+                       老爺知   至興
天宇              群益AAA-AA公司債                    東凌-KY  萬在
新零售            群益15年IG公用債                    邁達康   健椿
恩得利            群益15年EM主權債                    綠河-KY  科際精密
李洲              FH能源債                            欣泰     唐鋒                
凱柏實業          FH製藥債                                     永純                
元炬              FH新興企業債                                 台聯電
及成              國泰A級公司債                                富宇
和進              群益25年美債                                 威潤
耀勝              FH20年美債                                   天宇
倚強              FH中國信用債                                 唐榮
錦明              中信高評級公司債                             晉椿
鑫創              中信優先金融債                               強新
廣寰科            凱基AAA至A公司債                             松和
點晶              凱基金融債20+                                力新
斐成              凱基美債25+                                  凌網
泰谷              國泰A級金融債                                李洲
典範              國泰A級科技債                                凱柏實業
益通              國泰A級公用債                                及成
振維              富邦中國投等債                               倚強
鴻翊              富邦金融投等債                               至寶電
迎輝              元大10年IG銀行債                             鑫創
研勤              元大10年IG電能債                             宇環
欣厚-KY           FH公司債A3                                   廣寰科
兆遠              FH次順位IG金融債                             杭特
太欣              FH美元信用債1-5Y                             雙鴻
系統電            群益A級公司債                                幸康
天剛              群益AAA-A醫療債                              泰谷
世紀              中信美國公債20年                             熱映
華容              中信中國債7-10                               哲固
建榮              中信中國美元IG債                             森寶
立衛              B新光美債1-3                                 先益
天揚              B新光美債20+                                 泓格
鈺創              第一金美債20+                                博磊
佳總              第一金金融債 10+                             東林
合正              第一金科技債 10+                             富晶通
金利              永豐10年A公司債                              盈正
寶聯通            永豐15年金融債                               新鉅科
凱鈺              永豐7-10年中國債                             晟楠
德宏              凱基醫療保健債                               艾恩特
合邦              凱基IG精選15+                                精聯
萬旭              凱基AAA-AA公司債                             德微
久正              台新美元銀行債                               欣厚-KY
上揚              台新中國政策債                               世紀
全譜              新光15年IG金融債                             友銓
易通展            富邦新興投等債                               立衛
茂迪              富邦歐洲銀行債                               合正
安鈦克            生泰                                         慕康生醫            
元隆              合世                                         凱鈺                
沛亨              杏昌                                         通泰                
九暘              易威                                         彩富                
凱碩              天良                                         三聯                
全達              豪展                                         合邦                
奧斯特            大樹                                         亞元                
保銳              南璋                                         萬旭                
越峰              勝昱                                         訊達                
商丞              萬國通                                       撼訊                
英格爾            東隆興                                       順發                
士開              飛寶企業                                     亞通                
昇益              捷邦                                         上揚                
志嘉              精確                                         全譜                
富裔              江興鍛                                       元隆                
燦星旅            宏易                                         沛亨                
富驛-KY           大詠城                                       廣錠                
劍湖山            萬在                                         神盾                
德記              唐鋒                                         長科                
泰偉              聯光通                                       光菱                
華義              通訊-KY                                      全達                
昇華              榮群                                         奧斯特              
得利影            天宇                                         宏捷科              
鼎創達            富強                                         大世科              
愛地雅            新零售                                       森田                
邦泰              恩得利                                       三圓                
                  李洲                                         力泰                
                  凱柏實業                                     理銘                
                  元炬                                         富裔                
                  鴻碩                                         燦星旅              
                  及成                                         富驛-KY             
                  和進                                         易飛網              
                  耀勝                                         亞都                
                  倚強                                         老爺知              
                  錦明                                         東凌-KY             
                  鑫創                                         紅馬-KY             
                  廣寰科                                       弘帆                
                  點晶                                         關中                
                  斐成                                         大展證              
                  加百裕                                       泰偉                
                  泰谷                                         得利影              
                  典範                                         隆中                
                  利機                                         時報                
                  益通                                         旭然                
                  矽瑪                                         鼎創達              
                  振維                                         捷必勝-KY            
                  鴻翊                                         旭源                
                  迎輝                                         紅木-KY             
                  兆利                                         綠電                
                  世禾                                         綠河-KY             
                  禾瑞亞                                       霹靂                
                  逸昌                                         欣雄                
                  光頡                                         欣泰                
                  研勤                                         富堡                
                  湧德                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  萬達光電                                                         
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  台半                                                             
                  均豪                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  廣運                                                             
                  萬旭                                                             
                  頎邦                                                             
                  久正                                                             
                  雷科                                                             
                  中探針                                                           
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  勝麗                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  大中                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  大世科                                                           
                  博大                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  邁達康                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  宇峻                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  龍巖                                                             
                  崑鼎                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰                                                             
                  合騏
留言載入中...

相關新聞