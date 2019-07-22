上銀每股將配7.3元股利 8/7除權息

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年7月22號19點21分

工具機大廠上銀 (2049-TW) 去年盈餘每股將配發 7 元現金股利、盈餘轉增資每股配 0.3 元股票股利，將發出 21 億元現金股利，上銀董事會今 (22) 日通過，訂定除息交易日為 8 月 7 日。由於受到美中貿易戰干擾，產業變數仍多，上銀是否能穩健朝填息之路邁進，仍待觀察。

展望今年，上銀集團總裁卓永財日前在股東會上指出，今年第 1 季將是全年最低，第 2 季產業需求已回溫，加上新產品應用出貨，還有新客戶群潛在訂單帶動，營運將優於第 1 季，但美中貿易戰干擾，第 3 季營運具備挑戰，市場變化仍難預測。

從工具機產業來看，卓永財指出，第 3 季表現將不如第 2 季，客戶需求回溫，但有些需求仍疲弱，不過，他也認為，若市場正面解讀川習會協商結果，產業可能就會回溫，表現不見得不如第 2 季，整體仍有變數存在。

上銀第 2 季合併營收 60.86 億元，季增 20.54%，年減 21.77%；上半年累計營收 111.34 億元，年減 22.32%。今年首季營運持續受美中貿易戰影響，加上適逢農曆春節與傳統營運淡季，單季稅後純益 6.2 億元，季減 28.74%，年減 48.97%，為近 2 年低點，每股純益 2.06 元，同樣為近 2 年低點。