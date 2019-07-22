瑞格生技2021年掛牌 旗下新藥2年後發酵營運添動能

中信證今 (22) 日與日本新藥廠瑞格生技簽訂上市櫃輔導契約，瑞格生技預計 2021 年掛牌，瑞格指出，目前針對惡性腫瘤開發出的創新免疫療法，旗下小分子藥物 RGI-2001 有機會 2022 年上半年完成臨床試驗，將搶上億元商機，目前已有多家國際藥廠洽談授權，預期上市後，未來 2-3 年可望增添新營運動能。

瑞格董事長小須田健三表示，每年全球免疫細胞市值上看 5 億美元 (約新台幣 155 億元)，因此，針對惡性腫瘤開發創新免疫療法，目前旗下有小分子藥物 RGI-2001，及抗體藥物 RGI-Ab01/02。

其中，小分子藥物 RGI-2001 的進度最快，已獲美國 FDA 批准可用於骨髓併發症，今年進入臨床試驗，最快 2022 年第 2 季完成臨床試驗，技術長鍾平宇表示，目前已有多家國際藥廠談授權，未來藥品業績將在 2-3 年發酵。

另外 2 款抗體藥物 RGI-Ab01、RGI-Ab02，則在研發後期階段，盼明年能申請專利。

瑞格成立於 2006 年，至今已在日本募款 3000 萬美元 (約新台幣 9.3 億元)、政府資助 800 萬美元 (約新台幣 2.48 億元)，看準台灣資金與人才充足，去年將重心轉往至台灣。

瑞格更延攬有號稱「生技業張忠謀」的楊育民，擔任團隊顧問，將提供免疫細胞等專業，後續在新藥開發、行銷戰略，也備受業界關注。