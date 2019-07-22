美中西部天候好轉 東京玉米期貨交易連22天下跌

週一 (22 日) 在日本東京商品交易所，玉米期貨價格走跌。交易重點的 2020 年 7 月玉米期貨價格，已維持了連續 22 天的下跌走勢。每公噸價格為 2 萬 4650 日圓，較上週末下跌了 1% 或 230 日圓。而與其他月份的交易價格相比，也大約低了 110~350 日圓。

(圖片：finviz)

指標性數據的美國芝商所期貨價格，於日本時間 22 日傍晚 5 點過後的盤後交易，也同樣走軟。

目前美國中西部的玉米產地，天候轉變為適於栽種的良好條件，由於看好玉米的未來收成，芝交所的期貨交易也因而出現了賣壓。

今年的美國中西部，由於各主要州都遭遇到洪水與長期間大雨襲擊，在 2019~2020 年度的種植作業都受到延誤。直至 7 月中旬之前，由於農作物的收成情形普遍不佳，在供給減少的預期心理下，市場買入熱絡。但是在 7 月中旬過後，因農作物的收成情況出現改變，在市場上也較容易看見遭到賣出的情形。

市場人士對美國農業部 (USDA) 表明，將於 7 月中旬再次對農作物展開調查的結果表達關注。一般認為玉米的種植面積將會進行下修，金融商品期貨交易公司「FUJITOMI」的田澤利貴課長代理則認為「將再度反彈回到上揚走勢」。