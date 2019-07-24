〈群益期貨〉或許只是瞎猜，但「豬」會不會是下週中美貿易談判的主角

標題並不是罵人，今年五月初美國對來自中國進口 2000 億商品加徵關稅 25%，5 月 6 日美國活豬立馬跌停，中國轉向巴西、歐洲等地進口豬肉，自此進入一段空頭走勢，美豬算是五月貿易戰的頭號受害者。

中國生產和消費全世界 2/3 的豬肉，但非洲豬瘟升級以及中美貿易緊張局勢，造成中國進口豬肉結構的轉變，根據美國農業部調查 2018 年中國的豬總產量將減少 18%，達 3.5 億隻，是 1980 年來最低水平，會造成中國豬肉的短缺，農業一直是中美貿易談判的關鍵，去年中國將美國豬肉關稅提高至 62%，中國買家取消美國的豬肉訂單，中國銷定歐洲取代美國進口大量豬肉，德國、西班牙、加拿大及巴西等是中國最重要的豬肉進口國，但加拿大華為孟晚舟事件，中國一方面不進口加拿大豬肉，也間接封鎖了美國豬進入中國市場的管道，但缺口還是要由其他地方的進口來補足。

然而隨著夏季到來，德國進入燒烤季節，啤酒＋燒烤的絕配使歐洲的內需增加，今年夏季又特別高溫，降低了豬的生育能力，產量又會減少，必然造成歐洲出口的減少，中國的新年、端午及中秋三大旺季，中和和歐洲的燒烤季的交疊，這時候如果動腦筋到進口美國豬，適時的把關稅一降，算是一拍即合的。

7 月 8 日至 14 日當週中國進口美國高梁 51072 噸，這是四月以來最大的一筆訂單，中美貿易磋商出現了暖流，化解了川普指他與習近平不再那麼親近的危機，就在此時，美豬價格俏俏的漲上來了，尤其是最近三個交易日，因聯準會降息二碼的預期降溫、英國硬脫歐派 Johnson 出線以及歐洲 ECB 也傳出降息的聲音，美元上漲，對美豬算是吹上了大逆風，但在中國南華早報及 CNBC 傳出下一輪中美貿易談判下週一將在上海舉行，美豬價格不跌反漲，五月時的受害者，會不會成為七月的受惠者，豬或許會成為此次談判的主角也不一定。

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