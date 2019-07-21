〈理財〉失能險有保證給付陸續停售 你還能有另一種選擇！

今年有許多保險公司的失能險保單陸續停售，或是紛紛汰換條款內容，取消失能扶助險 (殘扶險) 的保證給付，錠嵂保經表示，未來對保戶有利的條件都將慢慢調整，商品調整預期是必定趨勢，因此，失能險停售後，或許可以思考另一種商品：「還本型終身失能險」。

新光人壽、台灣人壽、遠雄人壽都已陸續停售舊有保證給付的失能扶助險，換上新款保單，中壽則是在 7 月中停售無保證給付的失能扶助險，全球人壽則是 8 月要停售無保證給付的失能險主約、及有保證給付的附約，宏泰人壽不再接受次標準體，同時提高最低保額。

2019 年失能險停售潮 到底在瘋什麼？

錠嵂保經解釋，因為多數失能險理賠認定簡單，且只需判定一次，就可理賠十幾年生活費，同時保證給付的時間又拉得頗長，對保險公司來說，賠出去的錢、比不上收進來的保費。而保險公司背後的再保公司，感受到理賠損失逐漸增加，決定提升再保費率，就造成了保險公司得調整商品內容、修改理賠條款才能平衡的局面，因此產生這波停售潮。

錠嵂保經表示，這一波停售潮，網路上的失能險話題大多聚焦在是「保證給付」、「扶助金理賠啟動條件」、「投保體況」和「保費豁免」，原因是以後的失能險保單，這些對保戶有利的條件將越來越少。

也藉著這波停售潮，大家漸漸發現「具備保證給付且時間夠長」、「投保體況和扶助金啟動條件較寬」和「保費可豁免」都是對保戶非常有利的保障。

有鑑於此，錠嵂保經提醒，日後挑選失能保單前一定要先注意四大重點：

一、保證給付：指失能達到可領「每年 / 每月扶助金」的條件時，保證可領多少錢的意思，當保戶領到一半不幸身故了，親屬們也可以繼續請領。

二、投保體況：被保險人的身體狀況，從健康到不良，依序可分成：優良體、標準體、次標準體、拒保體，是保險公司考量該不該承保的一大因素。

三、保費豁免：當被保險人失能到某種程度時，可不用繼續繳交保費，而保單依然有效。

四、扶助金啟動條件：有的保單條款會要求被保險人在失能診斷確定後，隔 6 個月以上的時間才開始給付扶助金，而有的保單則是診斷確定後就可以給付。對保戶來說，後者的情況自然是比較好的選擇。

不過，錠嵂保經指出，未來這些對保戶有利的條件都將慢慢調整，例如保證給付期間縮短、部分保單從接受次標準體改成只能承保標準體、保費豁免的條件提高等，商品調整預期是必定趨勢。

如果不能買保證給付的失能險 (不還本終身失能保單)，錠嵂保經建議，還可以考慮買「還本型終身失能險」。

錠嵂保經表示，還本型失能險雖然費用比起不還本商品，每年略貴幾千元，但不僅上述提到的有利條件都具備，部分商品還有額度頗高的「失能復健補償金」，甚至還有商品多了一筆等同主額的「重大燒燙傷保險金」，就連投保時的職業限制也相對寬鬆。

錠嵂保經進一步表示，且如果有需要，每月扶助金一樣可提前給付，上百個月的錢也可一次理賠。此外，如因意外事故導致失能，還可依比例再多領一筆保險金，且由於是還本型商品，假設有天不幸身故，也可退還一筆接近保費的錢給家人，綜合來看也不失為是個好選擇。