群創3交易日買回4.3萬張庫藏股 執行率已達53%

面板大廠群創 (3481-TW) 日前表示，經董事會決議將從 16 日起兩個月內，買回 8 萬張庫藏股，並轉讓給員工，今 (18) 日發出公告表示，累計從執行日起 3 個交易日，公司已買回 4.26 萬張，均價 7.87 元，執行率達 53.29%。

群創表示，截至今日共計買回 42630 張庫藏股，買回總金額為 3.36 億元，平均每股買回價格為 7.87 元，占公司已發行股份總數約 0.43%。

群創 15 日公告將買回 8 萬張庫藏股，買回目的是將股份轉讓給員工，買回區間價落在 5.08-11 元，期限則落在 7 月 16 日至 9 月 15 日。

觀察群創股價表現，15 日收盤價為 7.17 元，今日盤中最高來到 8.05 元，終場收在 7.62 元，3 日漲幅達 6.28%。

群創近期受大股東奇美實業大舉處分持股影響，加上產業面臨大環境競爭與價格壓力等因素，導致股價跌至低點，董事長洪進揚股東會時特別強調，有信心可以走出產業逆風，將持續布局電視整機、大尺寸面板市場，今年電視整機出貨預估將較去年倍增，產線自動化比重也將拉升到近 6 成，年營收目標將持平去年。

法人表示，本季雖將邁入面板傳統旺季，但價格走勢仍有壓，恐是面板業下半年發展重要影響因素，加上產業供過於求問題尚未緩解，因此保守態度看待下半年表現。