美國經濟減緩 克雷默說 更多美國企業指責關稅 而非Fed

CNBC 分析師克雷默 (Jim Cramer) 週五說，美國經濟減緩，企業界指責的是川普總統使用的關稅，而非聯準會 (Fed) 的利率。

「大部份的企業都說，經濟減緩是因為關稅，」克雷默說。「我沒聽到有人指責 Fed，像指責關稅那樣強烈。」

克雷默的談話是在反應川普週五上午發布的推文。

川普週五上午發布推文說：「我喜歡紐約 Fed 銀行總裁威廉斯的第一份聲明，遠超過他的第二份聲明。他的第一份聲明完全正確，即 Fed 升息太快也太早。瘋狂的量化緊縮也應該停止。我們處在一個競爭的世界，我們是大贏家。但我們並不感謝聯準會 (Fed)。如果 Fed 行動不要太快太大，我們會較目前的情況更好。這是我們為美國創造無與倫比財富與成功的機會。只要經濟成長，我們將能大幅降低負債。別搞砸了！」

去年，央行官員四度升息，因而川普對 Fed 與他所提名的 Fed 主席鮑爾，多所批評。川普並屢次呼籲 Fed 降息。

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯週四表示，當經濟受到壓力，央行必須迅速採取行動。但隨後一位發言人說，威廉斯是引用研究的結果，並非暗示本月底會議可能發生的事。

克雷默說，儘管華爾街認為 Fed 於本月稍後降息，幾成定局，但企業在意的仍是川普的關稅。

過去一年，華盛頓與北京進行了一場貿易戰，過去幾個月，雙方都強化了報復措施。

同時，跨國企業正將生產移出中國，而非等待解決方案。這對該全球第二大經濟體而言，代價慘重。中國公布第二季 GDP 成長僅 6.2%。這項結果，再加上全球經濟減緩，債務上限協商及缺少通貨膨脹壓力，亦使得美國經濟受到壓力。