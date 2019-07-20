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美國經濟減緩 克雷默說 更多美國企業指責關稅 而非Fed

美國經濟減緩 克雷默說 更多美國企業指責關稅 而非Fed (圖片：AFP)
美國經濟減緩 克雷默說 更多美國企業指責關稅 而非Fed (圖片：AFP)

CNBC 分析師克雷默 (Jim Cramer) 週五說，美國經濟減緩，企業界指責的是川普總統使用的關稅，而非聯準會 (Fed) 的利率。

「大部份的企業都說，經濟減緩是因為關稅，」克雷默說。「我沒聽到有人指責 Fed，像指責關稅那樣強烈。」

克雷默的談話是在反應川普週五上午發布的推文。

川普週五上午發布推文說：「我喜歡紐約 Fed 銀行總裁威廉斯的第一份聲明，遠超過他的第二份聲明。他的第一份聲明完全正確，即 Fed 升息太快也太早。瘋狂的量化緊縮也應該停止。我們處在一個競爭的世界，我們是大贏家。但我們並不感謝聯準會 (Fed)。如果 Fed 行動不要太快太大，我們會較目前的情況更好。這是我們為美國創造無與倫比財富與成功的機會。只要經濟成長，我們將能大幅降低負債。別搞砸了！」

去年，央行官員四度升息，因而川普對 Fed 與他所提名的 Fed 主席鮑爾，多所批評。川普並屢次呼籲 Fed 降息。

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯週四表示，當經濟受到壓力，央行必須迅速採取行動。但隨後一位發言人說，威廉斯是引用研究的結果，並非暗示本月底會議可能發生的事。

克雷默說，儘管華爾街認為 Fed 於本月稍後降息，幾成定局，但企業在意的仍是川普的關稅。

過去一年，華盛頓與北京進行了一場貿易戰，過去幾個月，雙方都強化了報復措施。

同時，跨國企業正將生產移出中國，而非等待解決方案。這對該全球第二大經濟體而言，代價慘重。中國公布第二季 GDP 成長僅 6.2%。這項結果，再加上全球經濟減緩，債務上限協商及缺少通貨膨脹壓力，亦使得美國經濟受到壓力。

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