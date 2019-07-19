首次由非電視台主標 必應創造取得台北跨年晚會承辦權

必應創造 (6625-TW) 今 (19) 日宣布，主標取得 2020 年臺北市跨年晚會承辦權，除為首次跨年晚會由非電視台取得承辦權外，為必應寫下新里程碑，董事長周佑洋表示，取得承辦權是一種肯定，會落實開創「跨界」新面貌的承諾，製作前所未見的北市跨年晚會。

周佑洋在今年的股東會上表示，將持續深耕演唱會及各項商業演出等活動策劃製作，並以穩固的軟硬體實力，拓展主辦籌畫活動演出，除演唱會業務外，周佑洋表示，將持續整合流行文創影音相關的軟硬體製作、設備租賃、舞台與視覺設計及節目流程統籌，提供全方位娛樂、展演服務。

而必應今日也宣布，成為首次主標取得臺北市跨年晚會承辦權的非電視台團隊。周佑洋表示，必應參與過多年臺北跨年晚會的硬體統籌，對於臺北跨年晚會不算陌生，總覺得能做更多些、更仔細些、更美好些，讓夢可以更大一些。這次取得承辦權，也等同為必應寫下新階段的里程碑。

必應創造在此次主標中，以「跨界 CROSSOVER」作為整體設計核心，將不同的元素相互碰撞出極具活力的火花，讓元素從相加當中，發揮相乘的力量，展現跨界最強悍的力道，除舞台表演內容大膽玩跨界外，也將應用在周邊系列活動與社群行銷中，超越時間、區域、專業領域的界線。

此外，必應今年下半年將主辦包括 5566 海外演唱會，及知名男團台大體育館演唱會等，還將與合作夥伴共同投資楊千嬅「My Beautiful Live」世界巡迴演唱會，持續挹注營運動能。

必應受惠承接張學友、頑童、蕭敬騰、林俊傑等藝人在台演唱會硬體服務收入外，由子公司華貴娛樂主辦的 5566 台北小巨蛋演唱會門票也全數售完，使今年第 1 季的稅後虧損僅約 670 萬元，較去年同期虧損 4500 萬元收斂許多。第 2 季合併營收 1.74 億元，季減 29.27%，年減 34.1%。