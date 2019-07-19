勞團籲「防災假」盡速立法 勞動部：社會仍無共識

時值颱風季，勞工出勤再掀爭議，專櫃暨銷售人員產業工會與各勞工團體今 (19) 日到勞動部抗議，要求盡速讓「防災假」立法，勞動部接下陳情後表示，目前各界意見分歧、仍無共識，各行各業難以一體適用，但會將工會的訴求帶回去研議。

針對防災假立法爭議，勞動部表示，目前各界還有許多不同意見，其中像是幼兒園、水電燃氣、大眾運輸、醫療院所等，無法因天災立即停工，由於各行業性質及民生服務需求不同，若強制規定放假，實務上運作恐衍生許多問題，因此，社會還有待凝聚共識，需審慎研議。

根據工會調查，2015、2016 年共 4 個強颱侵襲台灣，百貨專櫃人員每次均有 70% 以上，被要求於風災時出勤，且無交通津貼或雙倍薪資的情形占 78%。

2017 年底，立法院曾提出 7 個版本要求在勞基法中增訂防災假，已經在委員會審議完畢，但遲遲未進入二讀程序。

台北市產業總工會、台大醫院企業工會、婦女新知基金會等工會團體，今日上午也到場聲援，呼籲勞動部應配合立院協商，勿再推托、阻擋「防災假」立法，並應儘速完成二、三讀程序立法。

勞動部接下陳情後強調，颱風來襲屬於天然災害之一，天然災害發生時，勞工是否出勤，應以人身安全為首要考量。

依照天然災害勞工出勤要點規定，若勞工因天災而未能出勤，雇主不得有要求員工補班等不利待遇，否則將可處新台幣 2 萬元以上、100 萬以下罰鍰。