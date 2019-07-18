政院拍版「農業保險專法」保費最高補助50% 病蟲害也納入

行政院會今（18）日拍板通過「農業保險專法」，未來一旦造成農損，將採保險、現金補貼雙軌制，政府最高補助 50% 的保費，並且不以天然災害為限，可包括疫病、蟲害等，盼解決農民看天吃飯的問題。

農委會指出，近 20 年平均每年約有 123 億元的農業天然災害損失，但政府現金救助平均只有 31 億元，覆蓋率嚴重不足，因此，訂定專法推廣農業保險，期望能以完善的機制，保障農民收入。

農業保險專法主要分為五大重點，包括「擴大保障範圍」，保險事故不以天然災害為限，疫病、蟲害等也納入；「建置雙軌保險人運作機制」，依產業特性及政策需要，由保險業或經主管機關許可之農會、漁會擔任保險人；未來農業保險達一定規模，「得成立財團法人農業保險基金管理危險分散機制」。

「補助保險費並調整現金救助」，為提高農民投保意願，明定中央政府補助農民保險費以 50% 為上限，但屬於配合實施強制投保措施者，不在此限。此外，現階段保險與救助併存，未來得視保險標的、險種、保險費、補助之對象及比率，逐步調整現金救助額度。

「鼓勵保險人投入」，由政府協助保險人研發農業保險商品，並得提供辦理農業保險之附加費用補助、獎勵及賦稅減免等措施。

農委會指出，政府從 2015 年起推動試辦農業保險，截至 6 月底止，已開發銷售梨、芒果、釋迦、水稻、蓮霧、家禽禽流感及農業設施等 15 品項保單，累計總投保件數 2.9 萬件、總投保金額 60 億元、總投保面積 4.7 萬公頃，並持續擴大保險保障範圍。

農委會強調，在保險理賠方面，累計件數 907 件、理賠金額達 8919 萬元，驗證了農業保險具有集合多數農民的保費，填補個別農民損失的功能，在農業保險立法完成後，將儘速訂定相關子法規，建立完善的運作制度，提高保險覆蓋率，穩定農民收入。