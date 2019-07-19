中國6月資本外流200億美元 創10個月新高

自去年下半年中美貿易關係緊張、人民幣趨貶之下，資金都沒有明顯流出中國的現象。不過最新 6 月份數據顯示，資金轉為離開中國，且幅度創下 10 個月新高。

根據高盛銀行統計顯示，相對於 5 月資金流入中國 130 億美元，6 月份資金共流出 200 億美元，其中，根據 SAFE 數據在岸人民幣結算部分，淨流出 130 億美元，跨境人民幣資金流則淨流出 70 億美元。

高盛認為，整體資金流出的主因，在進出口貿易。6 月份淨貿易資金匯回的比例下降至 0.2，低於 5 月的 0.4 與第一季的 0.9，顯示 6 月因中美關係緊張，人民幣貶值，外貿進出口商擔心貿易波動，沒有將資金匯回中國的情況，導致整體 6 月資金流出中國額度增加，幅度創下 10 個月新高。

高盛統計中國跨境人民幣資金流與 SAFE 數據在岸人民幣結算 (來源: Goldman Sachs, Zerohedge)

至於今年上半年資金仍普遍流向中國，可能的原因有二。首先是加密貨幣的熱潮。截至 5 月底資金流入中國交易所的 Tether 總額達 340 億美元，遠高於去年的高點 180 億美元。中國交易 Tether 的需求量在全球比重，由 2017 年的 12 %，2019 年第 2 季大增到 62%。

此外，中國債納入指數也吸引資金流。觀察中國債市資金流，6 月持續流入 110 億美元，惟較 5 月呈現放緩。

深藍: 中國債市資金流變化 柱: 大額可轉讓定期存單 (來源: Goldman, Zerohedge)

分析師預期，資金流入中國債市的趨勢將持續。主要因彭博自今年 4 月起，將中國債和政策性銀行債券，納入彭博巴克萊全球綜合指數 (Bloomberg Barclays Global Aggregate Index)。

穆迪預估，中國有約 363 檔債券，將在未來 20 個月分批納入指數，到 2021 年，這將可為中國境內債券市場帶來約 3000 億美元的資金流入。