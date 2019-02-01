中國債券納入彭博巴克萊債券指數 可帶進3000億美元活水

1 月 31 日，彭博宣布於今年 4 月起，將中國債券納入彭博巴克萊債券指數。根據彭博提供的數據，將有 363 檔中國債券被納入彭博巴克萊全球綜合指數，並在 20 個月內分批逐步納入。

在完全納入後，以人民幣計價的中國債券在該指數比重將達到 6.03%，成為繼美元、歐元、日元之後的第四大貨幣債券。該指數目前市值約 54 兆美元。

根據市場預估，到 2021 年，將有 3000 億美元的資金流入中國債券市場。而相關數據顯示，截至 2018 年底，中國債券市場規模達人民幣 86 兆元，是全球第三大債市，其中，外資持有的規模約人民幣 1.8 兆元，年增 46%。

彭博表示，將中國債券納入全球綜合指數對於促進全球投資人進入中國市場具有重要意義。他們認為這將對全球投資的資產配置產生積極的影響，逐步納入的方式將為投資人提供充裕的準備時間。

中國人民銀行副行長潘功勝則表示，中國會繼續改善債券市場相關作業流程，進一步對外開放。至於在債券市場互聯互通方面，研究推動債券 ETF 等指數型商品，及債券中央存管機構（CSD）互聯互通。

圖: AFP

目前，國際金融市場影響力較大的債券指數編製公司分別為彭博、富時羅素，及摩根大通銀行。

富時羅素旗下的富時指數已於 2017 年 3 月宣布將中國債券市場納入其新興市場國債指數 (EMGBI)、亞洲國債指數 (AGBI) 和亞太國債指數 (APGBI)。近期羅素更宣布將中國列入其追踪資金量最大的全球國債指數 (WGBI) 的觀察國家，該指數追踪資金規模為 2～4 兆美元。初步估算，若中國債券市場加入 WGBI，將可帶來 1500 億美元資金進入中國債市。



最後，摩根大通銀行也已將中國債市納入新興市場政府指數 (GBI-EM Broad 與 GBI-EM Broad Diversified)，只是暫時未納入其最廣泛的 GBI-EM Global Diversified 指數。GBI-EM Global Diversified 追踪資金量約為 2000 億元美元，若中國債券市場納入該指數，預估將有 200 億美元資金流入中國債市。

