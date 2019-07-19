比特幣30分鐘強彈1000美元 收復1萬美元關卡

比特幣在大跌約 1 週後，台北時間週四 (18 日) 夜間，僅僅花了 30 分鐘，在主要交易所的報價就由 9300 美元攀升至超過 10500 美元，重返 1 萬美元上方，並帶動市場快速復甦。

分析師普遍將比特幣價格的突然上漲，歸因於像 BitMEX 這樣的保證金交易平台出現短暫軋空。在保證金交易平台上，當大量買單導致許多空頭合約被清算時，就容易出現軋空跳漲。

比特幣價格快速反彈 (圖表取自 Coindesk)

全球市場分析師 Alex Krüger 表示，過去幾天以來，空頭都牢牢控制著比特幣市場，直到軋空的出現。在短短 4 分鐘內，比特幣上漲了 9% 以上，打消了原本的下跌趨勢，這很難透過傳統的技術分析來預測。

到台北時間週五 (19 日) 上午 9:10，加密貨幣市場的走勢已和昨天完全相反，比特幣 24 小時漲幅約達 10%，萊特幣上漲超過 12%，以太幣、比特幣現金均有超過 7% 的升幅。

比特幣主導行情的局勢再現，據 CoinMarketCap 數據，比特幣的主導率，即加密貨幣佔總市值的比例，也從今天早些時候的 65.4% 升至 65.8%。

加密貨幣行情反轉 (圖表取自 investing.com)

儘管出現 10% 的回彈，當前比特幣價格距今年高點約 14000 美元，仍有 2 成 5 左右的跌幅。

《Coindesk》的 Omkar Godbole 表示，從技術面來看，在昨天的突然上漲之後，比特幣修正到前波阻力 9097 美元的前景已經減弱，但多頭仍未走出困境，至少要突破 11080 美元，才有望重返牛市。

一些分析師認為，未來幾週的走勢可能會與基本面無關，而由消息面主導，例如川普政府對加密貨幣的態度。

美國財政部長 Steve Mnuchin 本週警告，投資人不要小看政府的監管決心，政府將嚴厲打擊洗錢活動。他說：「我們將確保比特幣不會相當於瑞士編號的銀行帳戶，這顯然是針對金融系統的一大風險。」