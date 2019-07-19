台北‧07月18日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 13868 0 3481 群創 -9334 -61718 00672L 元大S&P原油正2 11539 0 2409 友達 -6648 -48247 3037 欣興 8733 6982 2888 新光金 -3400 -16037 00655L 國泰中國A50正2 4633 0 2834 臺企銀 -2878 -8809 2344 華邦電 2355 20153 2317 鴻海 -2529 -13296 2337 旺宏 2111 37857 2330 台積電 -2389 6816 00632R 元大台灣50反1 2022 0 00673R 元大S&P原油反1 -2142 0 2367 燿華 1408 5426 0056 元大高股息 -2107 -47546 020000 富邦特選蘋果N 1333 0 2882 國泰金 -1655 -12112 2890 永豐金 1283 5578 2408 南亞科 -1300 25677 3041 揚智 1229 -848 8112 至上 -1164 -2457 5880 合庫金 1193 -4710 00708L 元大S&P黃金正2 -1122 0 2903 遠百 1059 10823 1402 遠東新 -1047 -3872 4968 立積 1034 1459 00738U 元大道瓊白銀 -1032 0 2887 台新金 982 2410 2610 華航 -980 -3130 2303 聯電 824 -234 3034 聯詠 -955 -12268 2823 中壽 762 11286 2301 光寶科 -936 -599 00640L 富邦日本正2 729 0 0050 元大台灣50 -901 -5654 8150 南茂 697 -609 2618 長榮航 -892 -12750 2606 裕民 671 411 6116 彩晶 -850 -909 00669R 國泰美國道瓊反1 665 0 2454 聯發科 -840 -529 00631L 元大台灣50正2 653 0 1905 華紙 -796 -623 2603 長榮 634 9785 8046 南電 -790 -4646 2449 京元電子 576 6653 2308 台達電 -782 -2947 00830 國泰費城半導體 501 1239 00633L 富邦上証正2 -675 0 1102 亞泥 491 1750 00671R 富邦NASDAQ反1 -671 0 00676R 富邦臺灣加權反1 472 0 3038 全台 -635 -171 00642U 元大S&P石油 457 0 1101 台泥 -621 -2300 2892 第一金 452 12913 00716R 華頓S&P布蘭特反1 -620 0 2617 台航 446 453 2206 三陽工業 -619 -877 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股
鉅亨台北資料中心
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