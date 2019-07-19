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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月18日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         13868         0    3481   群創                   -9334    -61718  
00672L 元大S&P原油正2         11539         0    2409   友達                   -6648    -48247  
3037   欣興                    8733      6982    2888   新光金                 -3400    -16037  
00655L 國泰中國A50正2          4633         0    2834   臺企銀                 -2878     -8809  
2344   華邦電                  2355     20153    2317   鴻海                   -2529    -13296  
2337   旺宏                    2111     37857    2330   台積電                 -2389      6816  
00632R 元大台灣50反1           2022         0    00673R 元大S&P原油反1         -2142         0  
2367   燿華                    1408      5426    0056   元大高股息             -2107    -47546  
020000 富邦特選蘋果N           1333         0    2882   國泰金                 -1655    -12112  
2890   永豐金                  1283      5578    2408   南亞科                 -1300     25677  
3041   揚智                    1229      -848    8112   至上                   -1164     -2457  
5880   合庫金                  1193     -4710    00708L 元大S&P黃金正2         -1122         0  
2903   遠百                    1059     10823    1402   遠東新                 -1047     -3872  
4968   立積                    1034      1459    00738U 元大道瓊白銀           -1032         0  
2887   台新金                   982      2410    2610   華航                    -980     -3130  
2303   聯電                     824      -234    3034   聯詠                    -955    -12268  
2823   中壽                     762     11286    2301   光寶科                  -936      -599  
00640L 富邦日本正2              729         0    0050   元大台灣50              -901     -5654  
8150   南茂                     697      -609    2618   長榮航                  -892    -12750  
2606   裕民                     671       411    6116   彩晶                    -850      -909  
00669R 國泰美國道瓊反1          665         0    2454   聯發科                  -840      -529  
00631L 元大台灣50正2            653         0    1905   華紙                    -796      -623  
2603   長榮                     634      9785    8046   南電                    -790     -4646  
2449   京元電子                 576      6653    2308   台達電                  -782     -2947  
00830  國泰費城半導體           501      1239    00633L 富邦上証正2             -675         0  
1102   亞泥                     491      1750    00671R 富邦NASDAQ反1           -671         0  
00676R 富邦臺灣加權反1          472         0    3038   全台                    -635      -171  
00642U 元大S&P石油              457         0    1101   台泥                    -621     -2300  
2892   第一金                   452     12913    00716R 華頓S&P布蘭特反1        -620         0  
2617   台航                     446       453    2206   三陽工業                -619      -877  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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