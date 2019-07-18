【華冠投顧】盤後分析：果然持續修正 持股水位不宜過高

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

昨天提及技術指標出現多次背離，加上指數靠近區間上緣，所以會有修正壓力，果然台股連跌兩天並回測月線支撐。但是只要 10645 不破，都還是在區間 10645~10914 間作合理震盪，所以未來當指數向下靠近區間下緣時反而是空手者分批介入的好機會。

目前融券高達 70 萬張之多，軋空力道也讓台股表現較鄰近國家抗跌，唯上櫃指數這波持續創高，故回檔的空間就比較大。上櫃指數今天的跌幅明顯重於加權指數，研判接下來也會跟進測試月線支撐，不過中長線來看只要不破 137.62 都還是多方控盤。

【操作策略】

雖然先前分享的六角 (2732)、立積(4968)、家登(3680)、濱川(1569)、超眾(6230) 和科妍 (1786) 等個股還在創新高，但是盤面上合計高達 951 家走跌，許多這波漲上來的股票開始出現獲利調節賣壓，所以投資朋友現在要懂得分批停利並且避免追高。

資金從高位階的個股撤出後，可以陸續轉進低位階且剛剛起漲的個股，尤其是有法人買盤進駐的，因為法人現在也在換股。不過在持股比重上我不建議一下子拉得太高，一般人通常會把資金分成 5 筆或 10 筆，我建議先動用 2~4 成即可，等到聯準會是否降息的不確定因素排除後，再來加碼也不遲。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。