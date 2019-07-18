【華冠投顧】國巨，吻合『先下再上』之初步雛形。

週二，川普在白宮主持會議時表示，雖現在暫緩向中國加徵關稅，但仍須視情況而定，我們還是有可能對另外的價值 3250 億美元的中國商品覆徵關稅的。但話雖是這樣說，種種的負面因素，川普他是不可能都沒看到的。

據日前紐約時報報導，中美貿易戰打下來，算了算美國是得不償失的。美國向中國加徵的關稅收入，還低於支付給美國農民的補助金。至目前為止，關稅收入僅增加了 208 億美元，而向農民補助的金額高達 280 億美元。另外，加徵的關稅也提升了商品售價，這也提高了美國民眾的消費成本。以上種種的問題，衡量其利弊得失之後，試問，川普為了 2020 年的大選，還會繼續這場遊戲嗎？

因此，日前撂下的狠話，最後可能又將落了個『雷聲大，雨點小』的結局。

而川普的一席話之後，市場也擔憂貿易戰可能會再度的升溫，導致近期國際股市紛紛滑落。但依據目前情勢來看，至少台股仍處於多市架構當中的『半路』上。換言之，短期仍無翻空之疑慮。

依據昨日 07/17 之述『台股，目前仍維持多市架構，依據型態觀之，大盤仍具再次往上大幅急噴之雛形。後市可觀測 10800-10760 支撐區之力道如何？』今日來到 10792 最低，已進入該區間，後市仍依此區間為觀察依據。

接下來的焦點放在，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 的利率決議上，日期訂在 08/01，台北時間 02：00。

我們持續關注的 2327 國巨，今日往下再次壓抑一段 吻合昨日推演圖中所述『先下再上』之初步雛形。而今年即將配息 45 元的利多，在股價上，後市或有發揮的空間。而 2317 鴻海，在出現二日急攻之後，近日稍做回檔，這以常態視之即可，後市仍具有再次向上發展之機。