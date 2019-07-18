台企銀挺包租代管政策 專案融資利率最低1.9%起跳

響應政府推動包租代管政策，台企銀 (2834-TW) 今 (18) 日宣布承做提供租屋業者專案融資，只要符合政府採購法公開招標並簽約得標者都可申請貸款，十足擔保者利率最低可達 1.9%。

為降低民眾與房東間可能衍生的租賃糾紛，減少社會處理成本，政府去年 6 月 27 日「租賃住宅市場發展及管理條例」，台企銀今年 5 月領先各公股行庫訂定「辦理社會住宅租屋服務業者貸款辦法」，提供租屋服務業者承做社會住宅「包租代管」服務所需相關資金。

內政部次長花敬群表示，過去承做包租代管業者承做社會住宅業務，常因地方政府延遲撥款導致租屋業者陷入資金周轉不靈的困境，台企銀提供的包租代管業者融資，可有效協助租屋業者解決資金需求。

台企銀董事長黃博怡表示，專案融資的貸款對象必須是經由各直轄市、縣市政府認定的租屋服務業者，並依政府採購法公開招標得標，承做社會住宅的業者，至於貸款用途只能用於承作社會住宅包租代管服務所需資金。

根據內政部統計，截至今年 6 月底，社會住宅包租代管共媒合 5522 戶，辦理區域也將由現行的 6 個直轄市擴增至 12 縣市，未來 5 年發展目標，將委託租賃住宅服務業經營 45 萬戶租賃戶，透過活化閒置住宅，增加國人可支配資金，並增加 9000 個工作機會，估計約可增加 GDP 約 920 億元。