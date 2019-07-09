雲朗首個輕旅品牌亮相 礁溪「品文旅」比價晶華捷絲旅

宜蘭礁溪溫泉飯店一級戰區又有新業者加入，雲品 (2748-TW) 所屬雲朗觀光集團首家文旅品牌「品文旅」7 月開幕，定位四星級，品文旅總經理黃明政指出，5 月試營運以來住房率近 70%，全年住房率目標 70%、平均房價目標是 4500 元，由於停車場較大且餐飲定位較高，均價應會略高於晶華 (2707-TW) 礁溪捷絲旅。

黃明政是品文旅的業主所屬高階經理人，他說明，礁溪品文旅土地含建物斥資達 30 億元完成，地坪約 3400 坪，預計最快要 10 年才能回收成本開始獲利，甚至要 12-13 年。

由於礁溪飯店林立，競爭激烈，黃明政坦言，「競爭對手蠻多的」，因此，品文旅訂價走親民路線，盼將來客範圍擴大到宜蘭輕旅行的年輕客群、小家庭，主打結合宜蘭在地美食的輕旅行飯店，飯店內設有義式餐廳「Rick's」，而 178 間客房全備獨立溫泉浴池。

黃明政進一步說明，除了品文旅，日前已加盟兆品品牌推出兆品礁溪酒店，此與晶華 (2707-TW) 在礁溪操作雙品牌「捷絲旅」和「晶泉丰旅」相同，以雙品牌搶攻不同客群。

品文旅 5 月試營運以來住房率近 70%，平均房價在 3800-4000 元左右，目標全年房價可達 4500 元，而兆品礁溪住房率則是設定在 65%，目標平均房價為 5500 元，不同於品文旅輕旅的定位，兆品礁溪以親子客群為主，並提供中餐料理。