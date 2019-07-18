【安聯投信】美國吹降息風 短高收３策略接招

今年來，債市狂吸金逾 1700 億美元，投資人宜正面迎戰利率、信用、流動性風險

美中新一波貿易摩擦，持續為市場帶來衝擊，甚至左右全球經濟下半年展望，目前，全球主要國家的央行貨幣政策多轉為寬鬆，藉此支持成長動能，其中，聯準會（Fed）官員的談話放出不少「鴿聲」，更加強市場對其降息的預期，面對利率政策可能的轉向，以及對資產配置帶來的風險，安聯投信表示，「短年期高收益債」因有較佳的抗利率風險性，是此刻資金優選的避風港。

七月底 Fed 降息幾乎已經箭在弦上，安聯投信於 18 日邀請安聯環球投資執行副總裁暨投資組合經理人杜德尼（James Dudnick）解讀 Fed 利率決策、可能對市場帶來的影響，以及投資策略如何接招，杜德尼提醒，「利率風險」、「信用風險」與「流動性風險」是此刻擁抱收益應好好控管的三大風險，每一個風險都應該清楚建立對應的策略。

Fed 最新公布的《褐皮書》顯示，儘管美國企業持續憂心貿易戰，但企業仍認為美國經濟將持續成長；不少企業密切關注貿易協商的進展，但也對未來感到樂觀，從企業的目光出發，消費者支出仍維持強勁，但業主也持續抱怨人力短缺，此外，物價上漲壓力較前次報告期間緩和；值得注意的是，市場預期在二周後的政策會議中 Fed 可望降息，這份報告並未改變這項展望。

由於不確定性壟罩市場，不少投資人對於波動較大的股市情緒轉為保守，根據 EPFR 統計，全球股市今年上半年（統計至 7 月 3 日）已淨流出 275.99 億美元，反觀投資級債、高收益債及新興市場債等三大主要債種，今年流入超過 1700 億美元，相較於股市，債市明顯受到資金青睞。

杜德尼指出，首先，在利率風險方面，隨著債券的存續期越長，受到因利率改變帶來的衝擊也越大，從最具指標性的避險資產「美國 10 年期公債」來看，其雖有低波動、信用評等高的優勢，卻在長期持有的期間極容易受到利率改變的衝擊，且其可帶來的息收機會也往往不如投資人期待。

其次，從信用角度來看，若債券的信用評等越低，違約風險也越高，然而進一步審視各券種，除了評等較高的投資級債、公債之外，許多信評在 B、BB 級以上的高收益債如果能仔細挑選，仍可壓低違約風險；此外，許多優質企業雖然沒有被評等，但因體質穩健及信用紀錄良好，所發行之債券在信用風險方面應無虞。

最後，在流動性風險部分，杜德尼表示，全球市場中，美國大型企業所發行的債券在次級市場仍為投資人所看好，也較無流通性低的問題，故若鎖定在市場上受到青睞的美國企業債券，流動性風險便可得到有效控管。

面對上述三大風險，杜德尼認為，「美國短年期高收益債」因擁有平均 1.5 至 2 年的存續期，在降息風再起之際，若能納入收益資產配置的一環，將可為投資人強化風險控管，此外，由於美國高收益債鎖定信譽良好的美國大型企業，違約機率極低，在次級市場上的流通性相對良好；值得一提的是，若投資標的企業鎖定低景氣循環（如保全、電信等內需產業），更可進一步降低因景氣循環帶來之波動。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，傳統的債券市場中，透過擁抱美國短年期高收益債，將可優游於市場罕有的低利率風險、相對高收益的債券新藍海；借鏡歷史，過去五年來，美國短年期高收益債經歷 2014 油價大跌、2016 中國股市大跌、英國脫歐及今年 5 月美中新一波貿易爭端，不但擁有較全球高收益債、新興市場債、全球投資級債更佳的累積報酬，年化波動也是最低，若渴求為資產帶來多一重保護，又希望追求收益，「短高收」是最佳選擇。

杜德尼 (James Dudnick) 小檔案

安聯環球投資執行副總裁暨投資組合經理人杜德尼為安聯環球投資執行副總裁暨投資組合經理人，他自 2005 年加入安聯，在短年期高收益投資團隊負責投資組合管理與研究，杜德尼擁有 18 年投資經驗，加入安聯環球投資之前，他曾在美林擔任財務顧問，為個人與法人客戶提供諮詢服務，並曾於高盛投資管理部門擔任財務分析師，主要職掌研究與交易。他以出色的成績獲得密西根商學院工商管理學士學位，並為特許金融分析師（CFA）。

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安聯美國短年期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 風險收益等級之分類為 RR3，適合欲參與資產具長期增長潛力及固定收益需求的穩健型投資人。

