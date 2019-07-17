國統國際現增籌資4億元案快馬加鞭 擬於8月底前完成

水資源處理廠國統 (8936-TW) 為償還銀行借款，擬辦理 2 億元股本現金增資案，預計於 8 月底前完成募集，該籌資案由臺銀證券主辦。

國統辦理現金增資公開自市場募資案，擬以每股 20 元溢價發行，將從市場募集 4 億元資金，並將在 8 月 1 日除權交易，預計在 8 月底完成募集；而這也是今年以來台北股市水資源概念股，繼山林水 (8473-TW) 之後的另一個市場籌資案，但籌資規模較山林水為小。

山林水在今年初，以包括發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 5 億元、辦理現金增資發行 560 萬股，以每股 53.6 元溢價發行，合計募集約 8 億元，而山林水對於去年股息每股現金約 2.55 元，將在 7 月 22 日除息交易。

國統近年積極轉型，朝水資源業務發展，業務面由以往輸送水管道工程、大型淨水廠、水庫清淤整化、汙水處理到中水回收、海水淡化，並將結合取得複合式厭氧生物發酵槽專利，加快進入養殖廢水及工業廢水處理關業務。

國統國際第 1 季營收 10.11 億元，毛利率 18.35%，稅後純益 6134 萬元，每股純益為 0.27 元，第 1 季底止的負債比為 49.72%，為 4 個季度以來最低。國統 1-6 月營收 19.96 億元，年減 10.17%。