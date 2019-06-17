山林水營運逐季成長 買回庫藏股執行率已逾9成

環境工程業者山林水 (8473-TW) 今年營運度過第 1 季的谷底後，將呈現逐季向上成長，且在獲利力拚超越去年，公司在 5 月 22 日起決議執行買回 3000 張庫藏股護盤，至今天已買回 2762 張，執行率達 92.06%，每股買回均價 53.2 元。

此次庫藏股的實施，也是山林上市以來首次決議執行買回庫藏股，買回用途將用於消除股本，預估在 6 月 21 日的執行截止日前，全數 3000 張的預定買回庫藏股數量將可全部買齊。

山林水 2018 年合併營收為 45.38 億元，歸屬母公司稅後純益為 3.67 億元，較 2017 年獲利衰退，每股純益為 2.78 元，股東會決議每股擬配 2.5 元現金股利，其除息日期將召開董事會敲定。

山林水 2019 年第 1 季營收 10.72 億元，毛利率為 20.29%，稅後純益 4302 萬元，年減 60.03%，每股純益為 0.32 元，主要在於第 1 季的工作天數少，加上認列工程損失，造成獲利下滑，法人預估山林水第 2 季起的營收逐季走高，也力拚超越去年的獲利水準。

山林水對於今年第 1 季毛利率下滑，獲利衰退指出，今年第 1 季因認列「東海豐負壓水濂及綠能設計豬場統包工程」損失，以致獲利下滑，為一次性損失雖影響短期獲利。