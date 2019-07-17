林伯豐：加薪不等於提高基本工資 本、外勞應脫鉤

央行總裁楊金龍日前呼籲企業應該為員工加薪，三三會副理事長林伯豐今 (17) 日直言「加薪不等於提高基本工資」，基本工資已連續調漲 3 年，現在台灣 CPI 與 GDP 預期皆不樂觀，要討論調漲基本工資不妥當。

勞動部基本工資審議委員會將在 8 月 14 日召開，決定明年基本工資時薪、月薪是否調整。林伯豐表示，企業有賺錢就該為員工加薪，不過，加薪不等於是提高基本工資，企業是否能賺錢，也需要靠政府提供友善投資環境。

林伯豐指出，政府已經連續 3 年調整基本工資，但現在有太陽能產業歇業、無薪假等，以現在的情況要談基本工資提高並不妥當，如果要讓本勞有感加薪，首先要做的是讓本、外勞基本工資脫鉤，企業才能替本勞加薪。

三三會理事長許勝雄則認為，勞動部有基本工資審議委員會，會根據公式判斷是否調升基本工資。許勝雄指出，企業如何留才很重要，要讓員工得到好的薪資福利待遇與發展機會，適時調整薪資是好事。

針對藍綠兩黨總統大選參選人都已出爐，工商界對下任總統有什麼期待？林伯豐表示，工商界最重視的是台灣經營環境及經濟整體規畫，並能創造財富、青年就業及人才培育計畫等，因此誰能提出適切的解決方案，就全力支持誰。

許勝雄也表示，台灣是民主社會，若執政好就會繼續執政，這是健康政黨政治運作，但若執政黨無法讓人民認同，那麼就會被取而代之，這是一個善性循環。

外界也關注鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘會不會重返企業經營，許勝雄表示，誰都沒辦法左右他，因為這牽涉他對人生發展的定位問題。至於郭台銘是否要放棄企業經營而完全投入政治體系，這也是他的抉擇，他應該去承擔決定發展的方向及造成的結果。