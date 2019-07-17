〈太醫展望〉新廠投產拉貨強 全年營運挑戰新高

太醫 (4126-TW) 自銅鑼新廠投產後，客戶拉貨暢旺，加上陸續拓展海外市場，訂單能見度已至 9 月，預計第 3 季業績能小幅成長，全年營收有望挑戰歷史新高。

太醫表示，去年第 2 季開始把日本、銅鑼產線，全遷至銅鑼科技園區，目前產能貢獻約 20 億元，若產能滿載能提高至 36 億元。

受惠新廠投產，上半年各產品營收占比皆有雙位數成長，其中管類占 28.5%，年增 40%；密閉式管類占 23.9%，年增 31.2%；傷口引流套占 11.6%，年增 19.7%；袋類占 8.8%、年增 11.2%；保護沖洗等套類占 8.1%、年增 44.8%。

此外，銷售區域方面，最高的為日本占營收 26%，歐洲、台灣、中國等各占逾 10%，太醫表示，過去難以發展的美國市場，營收也逐步成長當中，預計今年可達到營收占比 1 成以上。

展望後市，太醫指出，雖客戶積極拉貨，訂單能見度已至 9 月，但 7 月客戶需消化貨品，營收難創新高，預期第 3 季業績僅小幅成長。法人估，第 3 季營收可望維持高檔，今年整體營收有機會再創新高。

目前太醫尚有 3 座空廠房，其中 1 間廠房已與其他業者洽談出售，另外 2 座則需等待董事會通過才能銷售。

太醫 6 月營收 2.13 億元，創今年單月新高，月增 19.61%，年增 54.87%；第 2 季營收 5.55 億元，季增 15.14%，年增 29.9%；累積上半年營收 10.39 億元，年增 24.49%。