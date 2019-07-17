貿易戰助攻越南經濟 北富銀放款量年成長近40%

美中貿易大戰助燃越南經濟，使得今 (2019) 年許多製造商將供應鏈產線大舉移往越南，推升當地金融需求，帶動富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行越南地區分行的營運成長動能，截至今年 5 月，總放款量年成長近 40%，規模排名台資銀行前三名。

北富銀 2008 年於越南設立第一家分行，有鑑於越南積極開放、持續吸引外資企業，2010 年合併慶豐銀行分支行，擴大據點與服務對象，北富銀迄今在南、北越的主要城市，包括胡志明市、河內與平陽都設有分行，分行數居台資銀行之冠。

貿易戰推升越南經濟大起飛，越南今年上半年經濟成長率達 6.76%，，也讓當地金融需求大增，截至今年 5 月，北富銀總放款量年成長近 40%，規模排名台資銀行前三名，淨利年成長 35%，成績亮眼。

北富銀國際金融總處長陳恩光表示，今年因應台商積極南進及越南當地民生產業需求增加，北富銀已整合顧問公司、會計師事務所等資源，發展一站式金融服務，並全力支援當地民生產業的發展，協助企業立基越南，佈局全球。

北富銀表示，該行深耕越南十年，不僅對當地市場動向瞭若指掌，亦與在地機構維持良好互動，建構完整的資源網絡，因此，除了能提供台商基本的存款、放款、匯兌、進出口等業務，滿足多樣化的財務需求，還能為台商做稅務、投資、法規等諮詢規劃，協助其與越南市場快速接軌。

隨著越南人口成長至近 1 億，居東協第三高，內需消費力竄升，當地民生產業擴充規模的需求與日俱增，北富銀致力於協助在地企業的發展，今年積極參與籌組台資鋼鐵、化纖、越資醫療及能源產業等大型聯貸案，提供充沛資金協助企業擴大營運。

北富銀表示，越南經濟快速起飛，可預見市場將出現各式各樣的金融需求，北富銀已主動出擊，正在與當地的大企業集團洽談更多合作，希望扮演的不僅僅只是銀行這個角色，而是成為當地企業在永續經營過程中的戰略夥伴。

北富銀進一步指出，除了企金業務，為提升北富銀越南地區分行在地服務的廣度與深度，今年第 2 季已率先開辦個人房貸、信貸業務，初期以「職團房貸」為核心，提供往來的企業客戶員工專屬的房貸優惠利率，目前已成功搶進台資鋼鐵業及家具業，且隨著越南內需市場快速發展，北富銀預期當地的房貸、信貸需求將與日俱增。

今年北富銀越南分行的總放款量已經因為貿易戰的效應而大幅成長，預期在企金與個金雙管齊下之下，提供台商財稅、法規等諮詢規劃，籌組當地內需產業聯貸案，並積極將服務範圍從製造業擴及民生產業，協助企業佈局全球，可進一步推升放款業務。