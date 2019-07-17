永冠-KY Q2虧損幅度將縮減 Q3單季轉盈可期

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 受惠獲利結構轉佳，第 2 季本業可望成功轉正，但受業外匯兌與利息費用等因素影響，稅後仍將虧損，不過幅度將較第 1 季再縮減，第 3 季在風機業務產品均價提高，及原物料成本下降帶動下，單季整體營運轉盈可期。

永冠 2017 年第 4 季起面臨成立以來首次虧損，去年全年未能成功單季轉盈，但毛利率、營益率表現逐季走升，全年每股虧損 2.48 元。今年第 1 季受到農曆春節工作天數減少影響，使營收季減 9.7%，單季虧損 1.07 億元，每股虧損 1 元。

永冠過去受到市場供過於求，價量齊跌影響，但需求近來轉佳，且與風電大廠及其他客戶達成漲價協議，第 2 季陸續以新價格出貨，漲價效益慢慢發酵，中國與歐洲市場風電產品需求暢旺，帶動出貨噸數較首季成長，第 2 季能源業務營收占比達 48%，較上季的 43% 及去年同期的 22% 提升。

永冠第 2 季在獲利結構轉佳之下，本業可望成功轉盈，法人認為，由於產品組合改善，加上營收規模擴增，預估第 2 季毛利率將回升，營業利潤可達損平，終結連續 6 季本業虧損頹勢，且稅後虧損幅度將較第 1 季再縮減。

展望後市，法人認為，在產能去瓶頸，及爭取更多小型風機鑄件零組件訂單下，永冠今年風機鑄件出貨量，有機會超越原先設定的 7.6 萬噸目標，使下半年能源業務營收占比進一步提升至 5 成以上，而第 3 季在產品均價提高與原物料成本下降帶動下，營運可望轉盈。