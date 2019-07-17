今年營運可望優去年 環球晶除息首日逆勢走強一度填息3成

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (17) 日除息，每股配 25 元現金股利，除息參考價 327.5 元，市場看好，環球晶受惠長約護體，今年營運仍將優於去年，激勵今日股價逆勢大展除息行情，早盤漲幅一度達 2.29%，衝上 335 元，填息率達 3 成。

展望下半年，環球晶董事長徐秀蘭日前在股東會後指出，下半年價格壓力小、出貨量壓力較大，目前市場不確定因素仍存在，但不至於有太大不確定因素影響市況。

徐秀蘭對今年營運仍樂觀看待，預期表現不會太差，但原先估今年營運將大幅優於去年，目前看來，營運成長幅度可能較原先預期縮減，「本來預期比去年好蠻多的，但現在可能好少一點」，其中部分原因與其與日本設備廠 Ferrotec 合作的轉投資上海 8 吋廠，客戶端拉貨動能受貿易戰影響趨緩有關，但預期今年全年仍將維持成長態勢不變。

從市場庫存水位來看，徐秀蘭維持先前看法，認為第 2 季市場庫存水位將達到高峰，並從第 3 季開始逐季緩降，第 4 季存貨水位還會再較第 3 季下降，市場存貨將會逐季越來越健康。

環球晶第 2 季合併營收 146.93 億元，由於客戶拉貨動能受美中貿易戰影響而趨緩，使營收季減 5.75%，年增 2.27%，為近 1 年以來低點；上半年累計營收 302.85 億元，年增 7.1%，創新高。第 1 季雙率同創高，稅後純益 38.63 億元，季增 3.84%，年增 39%，每股純益 8.88 元，持續改寫單季 EPS 新猷。